Este lunes se ha inaugurado el gran mural por la paz realizado en la ribera del Guadalquivir por la pareja de artistas ucranianos Mikhail y Olga Korobkova, becados por la Fundación Artdecor con una de las residencias artísticas del proyecto cultural Córdoba Ciudad de las Ideas. En el acto ha estado la cónsul de Ucrania en Málaga, Svitlana Kramarenko.

La obra, situada junto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV), en el Paseo de la Ribera, muestra una maternidad en homenaje a las madres y niños que no pudieron huir de la guerra. Tiene unas dimensiones de 14x9,40 metros y se integra en un edificio actualmente en obras para ser rehabilitado como hotel cultural, propiedad de la empresa SmartRental GRoup, que ha firmado su cesión a la Fundación Artdecor.

En palabras de su consejero delegado, "nos hace gran ilusión poder formalizar este acuerdo dentro del proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de SmartRental con la Fundación Artdecor incluso un año antes de la apertura del hotel, lo que da muestra del apoyo de SmartRental a la cultura local".

Hacer "visibles los efectos del conflicto"

Además de contar con la aprobación de la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el proyecto cuenta también con el respaldo de la Fundación TBA21 y Museums for Ukraine , una creciente coalición de personas, organizaciones e instituciones que fue fundada por Francesca Thyssen-Bornemisza y que desde el comienzo de la guerra promueve y lleva al público exposiciones, conferencias, conciertos, publicaciones, películas, etc. para destacar y dar a conocer el papel de las artes y la cultura frente al conflicto. "Es urgente e imprescindible acoger y apoyar a los artistas ucranianos para que sigan trabajando y haciendo visibles los efectos que este conflicto tiene en la población del país, además de seguir creando y enriqueciendo la cultura de Ucrania y Europa. Esta guerra contra Ucrania no sólo consiste en ocupar su territorio, sino también en controlar la narrativa de la nación. Es el momento de la resistencia cultural, pero también de la resiliencia cultural."

Con esta acción artística en uno de los rincones más visibles del corazón del casco histórico cordobés, la Fundación Artdecor manifiesta su solidaridad con los habitantes de Ucrania y les brinda una oportunidad para poder desarrollar la labor artística en un entorno de paz.

El mural ha sido inaugurado por la delegada de Cultura del Ayuntamiento en funciones, Marian Aguilar, junto con el presidente de la Fundación Artdecor, Fernando Vacas. El acto de inauguración también ha contado con la presencia de los artistas Mikhail Korobkov y Olga Korobkova; además de representantes de SmartRental Group y la Fundación TBA21 y Museums for Ukraine.

Una vez descubierto el mural, un coro de niños de la Escolanía Cajasur, dirigido por Auxiliadora Belmonte, han interpretado una pieza musical del folclore ucraniano en la Puerta del Puente. Han interpretado un poema clásico ucraniano contemporizado por Fernando Vacas. Se trata de un poema de uno de los fundadores de la literatura moderna ucraniana, Tarás Shevchenko, y cuya interpretación también ha contado con el quinteto de viento dirigido por Rafael G. Martínez y el Ensemble de trombones de Córdoba, integrado por trombonistas de la Orquesta de Córdoba y profesores y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

Córdoba Ciudad de las Ideas es un proyecto cultural a largo plazo que impulsa el músico y productor cordobés Fernando Vacas, al frente también de La Fundación Artdecor, promotora del proyecto que nació en 2021 con un claro objetivo: posicionar Córdoba como referente de la cultura a nivel nacional e internacional a través de una extensa programación cultural creada en torno a su convocatoria de residencias artísticas y ayudas a la creación.

Artistas con amplia trayectoria

Mikhail Korobkov trabaja con su mujer, la también creadora Olga Korobkova. Ambos viven en Kiev y trabajan como muralistas. Su trabajo se enfoca principalmente en la pintura de murales en paredes e instalaciones, aunque también trabajan en lienzo. Korobkov se graduó como pintor en la Escuela de Arte de Crimea y también en pintura monumental en la Academia de Diseño y Arte de Kharkiv.

Ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, incluyendo la subasta benéfica de 05.2022 en Cracovia, Polonia; "Helicon Art Center" en Izmit, Turquía en 2021; y el Instituto de Investigación de Arte Moderno de Ucrania en Kiev en 2019. También ha creado más de 15 murales en diferentes ciudades de Ucrania, desde pequeñas paredes hasta edificios de 20 pisos.

Olga Korobkova por su parte, ha trabajado con diversos materiales como yeso, plástico, poliestireno, metal, madera y tela. Ambos han participado en proyectos de murales artísticos y festivales de arte callejero. Korobkova formó parte de la residencia "AkT" en 2018. En 2019, realizó una exposición individual en la Oficina de Enlace de la OTAN en Ucrania y también ha expuesto en lugares como el Museo de Arte Moderno de Lviv en 2013 y en Khmelnytskiy, Ucrania, en 2017.