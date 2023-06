Las bandas Village people y Boney M prometen una fiesta de dimensiones históricas para este sábado

El Teatro de la Axerquía celebra este sábado una fiesta de dimensiones históricas, no solo por traer a dos de las bandas más icónicas de la historia de la música, sino porque ver en directo a Village People y Boney M supone no parar de mover el cuerpo, sencillamente poseído por un hit tras otro al ritmo de In the Navy, Macho Man o Rasputin.

Para evitar equívocos, no se trata de dos bandas tributo ni de versiones. En el caso de Village People su cantante principal y compositor, quien siempre viste con uniforme de policía o de almirante de la marina, Victor Willis, sigue en plena forma a sus 71 años, por lo que la inconfundible voz que caracteriza a la formación será la misma que movió masas en los años 70. El resto de integrantes sí se ha renovado después de 50 años, pero la esencia del variopinto grupo, con el indio, el vaquero, el obrero y el motero, sigue intacta. En lo que respecta a Boney M, la cantante Maizie Williams es la única que se ha mantenido en el grupo en su trayectoria, marcada por el fallecimiento de Bobby Farrell en 2010. Quizá el auditorio eche de menos ver sobre el escenario al showman aunque, como recuerda Carlos Carrión, director de la promotora cordobesa A Base de Música, encargada de traer a las bandas tras un complejo proceso, "Bobby Farrell imitaba la voz del productor Frank Farian, quien era la voz de la banda en el estudio". Una música "compleja de llevar al directo" Como recuerda el promotor, la música disco de los 70 era muy "compleja de llevar al directo" porque venía "muy enlatada y con muchas pre grabaciones". Por ello, los integrantes de Boney M cantarán en directo sobre una base pre grabada. Village People, por el contrario, traerá una banda para tocar en directo. "No lo íbamos a plantear así en un principio, pero añadir música en directo aseguraba una puesta en escena potente, porque buscamos retrotraer a la gente a las fiestas de discoteca setenteras, con su bola de espejos, las luces estroboscópicas, los flashes", incide. El punto fuerte de esta propuesta es el aspecto performático No obstante, el punto fuerte de esta propuesta es el aspecto performático. "Respecto a las posibles críticas de llevar las bases grabadas, hay que tener en cuenta que esto es un gran espectáculo; para ver un concierto como tal, ya está el de Alejandro Sanz", advierte Carrión, y recuerda el éxito del concierto de Fangoria y Nancys Rubias, también en la Axerquía, del pasado septiembre, que consiguió poner a bailar a un teatro repleto como hacía mucho tiempo no se veía en la ciudad. Como incide el productor, "Lo del sábado va a ser una fiesta por todo lo alto, sin precedentes", con la música disco como estandarte; aquella que a penas duró unos años en todo lo alto, pero cuya influencia trascendió, logrando transformar los géneros musicales, por lo que es de agradecer que su espíritu primigenio llegue a Córdoba.