El patrimonio cordobés se pone en valor a través de la música con la ópera Gonzalo di Cordova, una tragedia lírica en tres actos original del siglo XIX, obra del compositor gaditano Antonio Reparaz, que aborda la historia de amor ficticia entre el célebre Gran Capitán con la hija de un sultán y que este sábado 3 de junio, a las 20.00 horas, llega al Gran Teatro gracias a la iniciativa de la Orquesta de Córdoba.

Esta ópera prima del músico gaditano se estrenó por primera vez en 1857, en Oporto, donde obtuvo un gran éxito por, entre otras razones, las influencias verdianas de la misma dado que Reparaz, también director, había estrenado obras del compositor italiano con anterioridad. Por ello, su reestreno en la actualidad adquiere un nuevo matiz en lo que supone asistir al gran alcance de la influencia histórica de la ciudad. Una iniciativa que parte de un encargo de la Orquesta al Instituto Complutense de Ciencias Musicales (Iccmu) para la recuperación de la partitura y su transcripción a un lenguaje musical actual. Todo un reto por las dificultades de redescubrir una pieza inédita, sin referentes previos, que será leída por los músicos a través de un Ipad, con partituras digitales, a diferencia del método tradicional en papel.

Sobre el escenario, sin dramaturgia, el Coro de ópera se unirá a la Orquesta, bajo la batuta del director invitado David Fernández Caravaca, con la Orquesta Joven de Córdoba como banda interna. Las voces las pondrán las soprano Auxiliadora Toledano y Suzana Nadejde, el tenor Jorge Morata, el barítono Javier Povedano y David Cervera, como bajo. La dirección escénica corre a cargo de Juan Carlos Villanueva.

Durante la presentación de la obra a los medios, cuyos intérpretes no han disimulado su emoción por formar parte del proyecto, David Fernández Caravaca ha destacado la implicación personal que le supone su participación como director, ya que "si me dedico a la música, en gran parte ha sido por tener una orquesta en Córdoba a la que escuchar". Sentimiento compartido con el tenor Jorge Morata, satisfecho de "volver a uno de los escenarios donde empecé", con una ópera "en versión concierto, que no dejará a nadie indiferente aunque carezca de escena".

Un mensaje de temática actual

Para Morata, lo más interesante del amor prohibido entre Gonzalo de Córdoba y la joven árabe es el el subtexto, el de "un personaje capaz de establecer lazos con otra cultura". Un mensaje que "bien podríamos llevar a la actualidad, con las situaciones que vivimos de inmigración y de guerras porque deberíamos ser capaces de amar a otras personas independientemente de su origen", ha destacado el tenor.

Además, ha aprovechado para hacer un alegato de la puesta en valor de este tipo de obras de gran calidad musical y relevancia histórica, de un modo en el que "las instituciones no solo deberían recuperarlas, sino hacer que entren a formar parte del repertorio", ha señalado.