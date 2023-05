Mantiene su estética de personaje idiosincrático de bar perdido americano, pese a que este músico de origen francés lleva afincado en Córdoba desde su infancia. Sin embargo, David Donnier no pierde de vista sus influencias primigenias: la música anglosajona y la francesa; el country, el rock y el funk.

Sonidos a los que dio una vuelta en su último disco Cocktails & Dreams, más alejado del folk- rock con el que sonó en acústico durante 11 años en la banda D. Donnier and his bones. La buena acogida de su último trabajo en solitario le llevó a poner en marcha una campaña de crowdfunding para sacar su nuevo EP, Cocktails & Dreams vol.II, en el que vuelve a colaborar con el ilustrador Borja Cámara Pasadas. Cinco canciones se hermanan con cinco ilustraciones para elevar la propuesta más íntima del músico francocordobés, que estrenará en directo este domingo 14 de mayo, a las 20.00 horas, en el Jazz Café, junto a la cantautora francesa Yeska como artista invitada.

Un directo íntimo

"Estaré solo con mi guitarra, un pedal de looper y una mesa de mezclas, para tocar sobre una base con línea de guitarra, sintetizador y batería; con eso juego", cuenta el músico. "Después de once años girando con siete personas incluso por festivales, me apetecía dirigirme al público en solitario, aunque ello suponga más responsabilidad", incide. Como añadido, sus letras soñadoras en inglés, su voz de caballero sureño, sus historias de personajes solitarios y perdidos. Una experiencia para grabar en la retina y que embauca los oídos del oyente, como le ocurrió al músico y productor cordobés Fernando Vacas, coproductor del álbum además de haber intervenido con algunas líneas de piano.

"Solo íbamos a grabar la guitarra acústica y las voces, pero terminamos con una sesión de diez horas para añadir variaciones y las canciones tomaron una nueva dimensión", explica Donnier, quien en esta ocasión prefiere no ser cien por cien fiel a la grabación para dejarse llevar por eso que llaman la magia del directo.

Así se han pulido canciones como la recién estrenada Little Kid, sobre las sensaciones de un chico al llegar por primera vez a una impersonal y gran capital y para cual se inspiró Donnier durante una temporada en la que fue músico callejero en Brooklyn. Así como Up to you, a cerca de un travesti de zona marginal estadounidense que llega a Nueva York para triunfar en Broadway. Todo forma parte del universo onírico de Donnier y que se publicará oficialmente, junto a otros tres nuevos temas. el 18 de mayo.