Rufus T. Firefly: "Nos va bien porque hemos sabido entender nuestro camino en la música"

Hace nueve años una banda de músicos idealistas nacida en Aranjuez se asomaba por primera vez a un público multitudinario al telonear a Vetusta Morla. Desde entonces comenzaron un ascenso lento pero seguro en el panorama musical hasta llegar a poner de acuerdo a crítica y público en Magnolia y Loto, los álbumes con los que comenzaron a definir su esencia.

Este camino en la psicodelia llega al culmen con El largo mañana, último disco de unos Rufus T. Firefly más comprometidos que nunca con la organicidad de sus directos. Trabajo compacto, inspirado en el groove setentero de nombres como Marvin Gaye o Curtis Mayfield y realizado con mimo durante tres años, con aportaciones de la calidad de Kennie Takahashi (The Black Keys) a las mezclas. Un viaje esperanzador sobre el que habla en esta entrevista Víctor Cabezuelo, cantante, teclista y compositor, líder del grupo junto a su inseparable batería, Julia Martín Maestro. Este viernes se reencontrarán con el público cordobés en la sala Hangar.

Magnolia fue vuestro punto de partida en la psicodelia, ¿Este disco es el asentamiento definitivo?

Siempre hemos estado ligados a la psicodelia de alguna manera. Aunque en Magnolia y Loto era más evidente, en los discos anteriores también había bastante psicodelia a pesar de estar más camuflada. En El largo mañana hemos querido dirigirla hacia el groove y basarla en el antiguo soul de los 70, como bucle. La hemos buscado más en la repetición que en el sonido. Sobre todo, la psicodelia te permite no encorsetarte. No es un estilo definido y eso nos gusta mucho porque preferimos ir cambiando la forma de tocar en cada disco. Con la psicodelia como bandera podemos ir por diferentes caminos sin dejar de ser nosotros mismos.

Ahora aludís menos a la naturaleza y más a lo humano

Era lo que queríamos. El largo mañana trata de dejar atrás la relación con la naturaleza para abordar la aceptación, la frustración y la pérdida e intentar transformarlo en algo esperanzador. Siempre teníamos la idea de hacer un disco que ayudara a la gente que pudiera sentirse sola. Crear canciones que pudieran acompañar esos momentos.

La evolución hacia un sonido orgánico, ¿se debe a un interés por disfrutar más de tocar juntos?

Tiene mucho que ver con eso porque cuanto más vas aprendiendo a tocar más te apetece hacerlo todo "de verdad", entre comillas. A mí, al menos, me apetece que todo salga de nuestras manos y todo tenga esa pureza porque la música que más me emociona siempre es así. Me pone los pelos de punta la música de los 70 porque no había a penas trucos. Sencillamente eran personas tocando instrumentos frente a micros, poco más. Se las apañaban para que todo sonara de una manera pero desde lo analógico, con mucha verdad.

Porque para los Rufus T. Firefly el directo lo es todo

Sí, para mí es donde está la verdad de la música. Es donde se encuentra la relación más directa entre el músico y el oyente. No hay ninguna barrera. Es donde está la magia. Porque es muy bonito hacer los discos, pero no dejan de reflejar un momento determinado donde tocaste las canciones para grabarlas. Los directos, en cambio, están vivos y dependiendo de donde toques, cómo esté el público o cómo te encuentres tú, ocurren cosas diferentes. Ahí están los sentimientos y es lo que la música significa para mí.

Esa adrenalina

Es más bien una forma de expresarnos. No es tanto estar muy motivados a la hora de tocar, sino sentir la necesidad de contar algo de una manera determinada.

Julia definió 'El largo mañana' como una manera de entrar en trance

Nos gusta la idea de la abstracción a través de la música, situarte en otro lugar a través de ella. Los diseños del vinilo van por ahí, por la creación de paisajes y horizontes donde puedas encontrarte.

¿Entraste en trance al componerlo?

Hay un momento de trance bastante heavy en la composición, sí. Cuando te tiras diez horas al día con una idea rítmica o musical, te metes dentro de una canción, empiezas a sentir ciertas cosas. Se puede llamar trance o motivación. A mí me gusta entenderlo como algo místico. No sabes de dónde te llegan las melodías, pero te sientas junto al instrumento sin saber qué ocurrirá y de repente estás cantando algo que funciona.

El nuevo disco iba a ser en principio más rupturista

Nos estábamos perdiendo un poco en la experimentación. Estaban saliendo cosas muy chulas pero difíciles de escuchar. Lo vimos de una manera más objetiva y pensamos en la importancia de hacer llegar el mensaje y, de la manera en la que lo estábamos haciendo, el mensaje no podía llegar. Por eso decidimos cambiar de rumbo y creo que fue un acierto porque hemos encontrado una manera de tocar que nos gusta, con la que nunca habíamos experimentado y sobre todo hemos conseguido que se entendiese lo que queríamos transmitir.

Un mensaje de esperanza

Sí, porque El largo mañana habla de que por muy mal que puedan estar las cosas, si tienes la oportunidad de levantarte al día siguiente y empezar un nuevo mañana ya hay esperanza para el cambio.

En esta época del single, de la rapidez y lo digital, seguís apostando por la pausa y el formato físico ¿Por qué ese empeño? ¿Cuál es la clave de que os haya salido bien?

Llevamos muchos años tocando y hemos aprendido lo que se nos da mejor y peor, aquello a lo que responden bien quienes nos escuchan. Por ejemplo, no somos un grupo que genere mucho efecto con los videoclips, aunque tratamos de hacerlos bonitos, pero no solemos alcanzar millones de reproducciones. El tema de los vinilos, en cambio, sí nos ha funcionado por lo que quisimos poner mucho más esfuerzo en ellos, que sonasen bien y tuviesen un gran diseño. Nos va bien porque hemos sabido entender nuestro camino. A veces ahí está la clave. Muchas veces, los artistas siguen una forma estándar de hacer las cosas y no se paran a pensar en aquello en lo que les puede ir mejor o peor. Es complicado porque toda la industria está direccionada para hacer las cosas de una única manera y salir de ahí para ponerte a hacer tu camino es lo complicado, pero es lo que da fruto.

Y nunca habéis sido muy de seguir tendencias

No, nunca hemos tenido esa necesidad. Alguna vez hemos podido hacer algo acorde con lo que está a la orden del día, pero sí es cierto que pensamos mucho en cómo queremos funcionar, ya esté de moda o no. No es algo que nos quite el sueño.

Os han llegado a considerar una banda de culto, ¿Lo veis así?

No porque no sé muy bien lo que significa eso. Simplemente hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, con cariño y cada vez mejor. Puedo llegar a entender como una especie de milagro que un grupo como Rufus pueda llenar una Riviera, porque no cumplimos ninguna fórmula establecida. Quizá la gente se refiere a eso cuando habla de un grupo de culto. Cuando haciendo una cosa absolutamente ajena a todo, muy atemporal o pasada de moda, de repente esté funcionando.

Con un disco que tardó en terminarse tres años y que, pese a ser de 2021, parece que salió la semana pasada

Es algo bonito. Ahora mismo sacas un disco el viernes y el sábado ya es antiguo, entonces que un disco pueda perdurar en el tiempo es lo mejor que puede pasar ahora mismo en la música. Tardar en sacarlo, ponerle el máximo cariño, igual puede hacer que perdure en el tiempo. Quizá vaya por ahí la cuestión. No tengo ni idea. Sí es cierto que nuestros discos no son de escucha inmediata y que si se escuchan sin prestar atención no van a llamar la atención, pero si te metes en las canciones le vas a coger cariño y perdurarán en el tiempo.