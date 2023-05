La revista literaria 'Ánfora Nova' ha reunido las colaboraciones de dos Premios Cervantes, un Nobel y un Princesa de Asturias para su próximo monográfico que dedica al humanismo solidario y la ética de la esperanza.

A ellos se unen a un elenco de más de setenta intelectuales, ensayistas, novelistas, pensadores, poetas y artistas plásticos para completar las 224 páginas de la publicación con la que trata de "promover y difundir esta corriente crítica e intelectual que, desde la heterodoxia estética, asume el uso de la palabra como obligación social bajo los irrenunciables principios del compromiso y el comportamiento ético".

Así ha definido para EFE el editor y director de 'Ánfora Nova', José María Molina Caballero, el monográfico 'Humanismo Solidario. La ética de la esperanza', cuyas colaboraciones abordan, según sus palabras, algunas de las temáticas relacionadas con el compromiso ético del humanismo solidario, como la paz, la justicia, la libertad, la igualdad, el ecologismo, el feminismo o la solidaridad.

El Nobel Adolfo Pérez Esquivel plantea, bajo el título 'Si quieres la paz, prepara la palabra', que "hoy el mundo vive la incertidumbre y la angustia de un presente sin futuro, sometido a guerras, hambre, millones de refugiados que muchos no verán el mañana, economías especulativas y no solidarias o democracias formales sin valores".

Los Premios Cervantes Antonio Gamoneda y Sergio Ramírez reflexionan sobre la paz, en verso, y el poder, respectivamente, mientras que el Princesa de Asturias Emilio Lledó lo hace sobre sobre la "eterna lucha de todos contra todos".

Evidente sensibilidad y compromiso

Para José María Molina se trata de "colaboraciones elaboradas con una evidente sensibilidad y compromiso, que nos adentran en unos planteamientos inconformistas con los senderos alienantes por los que transita la sociedad actual".

Entre ellas también incluye las del ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, una de las plumas habituales de 'Ánfora Nova', donde publicó el pasado año su libro 'Inventar el futuro'; la del presidente del World Academy of Arts and Science and Human Security Strategy Group, Garry Jacobs; la del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y otras firmas, como las de Fernando Arrabal, Antonio Garrigues Walker, Ogarit Younan, María Novo y Carlos Blanco.

Mayor Zaragoza duplica colaboración con una aportación al pórtico introductorio de la revista y con un poema sin título del que se publica su manuscrito.

A juicio de Molina Caballero, se trata de "un prestigioso y nutrido elenco de autores representativos del ámbito literario y artístico nacional e internacional" que fraguan una "una relevante obra monográfica", que cuenta con la colaboración de la Asociación Internacional Humanismo Solidario.

El editor escribe en el epílogo del monográfico que "el hilo conductor de los contenidos y planteamientos de esta entrañable obra es la esperanza".

Una "esperanza en el ser humano, en su capacidad para remontar los obstáculos más abismales que se van interponiendo en su vida, con la fuerza inagotable de su espíritu y los valores más nobles de su condición humana", asegura.

Una publicación en cuatro bloques

Este número de 'Ánfora Nova' se articula sobre cuatro grandes bloques que giran sobre la literatura, pluralidades y visiones en el siglo XXI, el Premio Internacional Humanismo Solidario 'Erasmo de Rotterdam' y los horizontes éticos a través de escritores de humanismo solidario.

Asimismo, la edición recoge un conjunto de ilustraciones elaboradas por destacados artistas plásticos como Rafael Canogar (portada), Fernando Arrabal, Pedro Roldán, Francisco Escalera, Antonio Quintana, Luis M. García Cruz, Marta Campos, Ana Ortiz, Larisa Sarria y Manuel García Cruz.

La revista, que se edita en Rute (Córdoba) y lleva en la calle de manera ininterrumpida 35 años, tiene una proyección internacional gracias a la incorporación en sus 126 números de trabajos de más de quinientos escritores y artistas plásticos de medio centenar de países, entre ellos Premios Nobel, Cervantes, Princesa de Asturias, Nacionales de Literatura y de la Crítica, además de aportaciones inéditas de varios cientos de autores, entre los que están los Nobel Juan Ramón Jiménez, José Saramago, Vicente Aleixandre, Rigoberta Menchú, Desmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel y Mijail Gorbachov, y otras firmas como Rafael Alberti, Mario Soares, Boutros Ghali, Miguel Delibes, Fernando Arrabal y Mario Benedetti.