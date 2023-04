Estela de Castro reflexiona a través de la imagen sobre el sufrimiento de los animales de un zoo

Zoocosis es un síndrome al que da lugar la falta de libertad y el confinamiento de los animales y provoca en ellos conductas estereotipadas y repetitivas generadas por el estrés, la soledad y la apatía. Y bajo este término, la fotógrafa Estela de Castro ha reunido una serie de obras que este miércoles se han abierto al público en la Fundación Cajasol, dentro de la Bienal Internacional de Fotografía que se celebra estos días en Córdoba. Especializada en retratos, con esta propuesta la autora quiere visibilizar el sufrimiento de los animales que viven en un zoo.

Tras agradecer “en nombre de los animales” y en el suyo propio la invitación a esta Bienal Internacional de Fotografía, De Castro ha reclamado que el arte “sirva no solo para alimentar nuestros egos, sino para reivindicar y, en mi caso, para luchar por las cosas que creo”. Activista desde muy joven, la autora siempre ha fusionado la fotografía con sus ideales, descubriendo que “la imagen es una herramienta muy poderosa con la que puedo contar y llegar a todas las partes del mundo y en todos los idiomas”.

Espacios "para ganar dinero"

El trabajo que muestra ahora De Castro -a cuya presentación han acudido la delegada municipal de Cultura, Marián Aguilar; y el presidente de Afoco, José Gálvez, muestra a través de imágenes en blanco y negro el sufrimiento que viven los animales en los zoológicos, recordando que es una sensación que se apoderó de ella desde muy pequeña. “Los zoos no son espacios para conservar las especies, sino lugares para ganar dinero”, ha subrayado la autora, que ha considerado que “un delfín no necesita que le conserven y estos lugares para comer tiene que hacer un espectáculo. No son felices encerrados en una piscina años y años”, ha proseguido De Castro.

Según ha relatado, durante tras años la fotógrafa acudió al zoológico de Madrid, donde “pude conocer lo que era la zoocosis, ver la tristeza extrema de animales encerrados en cárceles cuyo único delito es pertenecer a otras especie”, indicó la autora, que desde la fotografía lucha por el bienestar de los animales.

La fotógrafa madrileña ha publicado su trabajo en medios como El País Semanal, El Mundo, La Vanguardia o The Times y en 2019 fue autora de las fotos oficiales de los reyes y sus hijas.

Otras exposiciones

La Bienal de Fotografía, que se inauguró el pasado sábado 15 de abril, alcanza la mayoría de edad en una decimoctava edición que, en recuerdo de la fallecida Ouka Leele, pone el foco en el trabajo de algunas de las fotógrafas contemporáneas más reconocidas en el ámbito nacional e internacional.

Además de Estela de Castro, en el programa de exposiciones, conformado por catorce muestras fotográficas, brillan otras mujeres fotógrafas como Isabel Muñoz, Ana Palacios, Hanna Jarzabek, Ana María Robles y la propia Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida como Ouka Leele.

A este programa expositivo se suma un amplio programa de actividades complementarias formado por conferencias, talleres, proyecciones de documentales y una salida fotográfica. Toda la información y formularios de inscripción están disponibles en la web bienaldefotografia.cordoba.es.