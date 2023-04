Gustavo Martín Garzo: "El amor lleva más allá de lo que la razón controla"

"El amor nos lleva más allá de lo que nuestra razón controla", ha señalado hoy el autor Gustavo Martín Garzo, quien ha recalado en la Feria del Libro cordobesa para presentar su nueva obra, El último atardecer, en la que ensalza el amor casi como fuente de vida, como experiencia que nos permite recuperar la unión con el mundo y los poderes de la naturaleza; pero también como oscuridad y daño. "El sentimiento amoroso tiene las dos caras, el individuo piensa que se encamina a un lugar paradisiaco y, en efecto, hay momentos que el amor es así, pero a la vez en esa experiencia, quizá por ser tan absoluta y total, siempre hay una amenaza, no sabes exactamente hacia donde te lleva", ha relatado Martín Garzo, que ha sentenciado con rotundidad que es "un sentimiento que nos lleva más allá de lo que nuestra razón controla, un mundo lleno de atractivos y peligros y lugares inciertos donde no sabes lo que te puede pasar". Pero quien no arriesga no gana y, "si se renuncia al amor, se renuncia a vivir".

"¿Qué son los amantes sin sueños, sin hacer locuras?", se ha preguntado durante su intervención el escritor Martin Garzo aborda en su obra asuntos atemporales y universales observados siempre desde lo invisible. Asegura que hay dos vidas, la que se ve y la que no, y que poner en primer plano la fantasía y la imaginación, lejos de ser una huida, es una bella forma de enriquecer lo real. Y también, "en parte, el amor es un sentimiento imaginario", ha señalado. "Si la realidad necesita de la fantasía para volverse deseable, en este terreno se mezclan los dos términos", ha continuado el autor, quien ha asegurado que "nunca sabremos hasta qué punto lo que nos sucede responde a algo objetivo o es algo que tiene que ver con los sueños. Nunca sabremos si, en parte, es una creación nuestra y lo que andamos buscando es un ser que no existe". "¿Qué son los amantes sin sueños, sin hacer locuras", se ha preguntado el escritor, que piensa que "la fantasía es indisociable de lo real" y, ha continuado, "en la imaginación es donde está todo lo decisivo que nos pasa". Y todo esto lo refleja a través de María, una mujer joven que se traslada a trabajar a un pequeño pueblo donde le suceden cosas inesperadas que la desconciertan a la vez que la atraen poderosamente, y "todo tiene que ver con el mundo de deseos". Niños y adolescentes Martín Garzo es uno de esos raros escritores que escribe indistintamente para adultos y niños y todo es un mismo universo literario. Mañana tendrá un encuentro con escolares cordobeses, algo que al autor le "encanta" porque "en los niños y adolescentes está la parte más decisiva de la vida, aún viven el asombro y en un mundo abierto en el que todo puede suceder". La quinta jornada de la Feria del Libro de Córdoba también ha tenido un espacio para los más pequeños, que han podido disfrutar de un encuentro con Beatriz Berrocal, ganadora del 33 Premio Ala Delta de Literatura Infantil 2023, en torno a su libro, Río Rojo. Mientras tanto, otros alumnos han participado en la visita teatralizada El tesoro de Isidoro, en la que la compañía cordobesa Zerocontrés Teatro ha propuesto a los escolares un juego de pistas para encontrar dicho tesoro. También dirigido a público infantil, por la tarde, en el Espacio Gloria Fuertes, la poeta jiennense Begoña M. Rueda, ganadora del 36 Premio Hiperión, ha ofrecido el taller de poesía En abril, poemas mil, para niños a partir de 8 años. Por su parte, Francisco Almansa González ha presentado el libro Economía de la vida (Utopía Libros), una reflexión sobre los que el autor considera fundamentos de la economía, y dentro de los Clubes de lectura Joaquín Manuel Naredo, con su libro La crítica agotada. Claves para un cambio de civilización (Siglo XXI), ha tenido un encuentro con miembros de los clubes de lectura del género del ensayo.