Del riesgo del algoritmo a la Córdoba flamenca en la Feria del Libro

La cuarta jornada de la 48 edición de la Feria del Libro se ha caracterizado por la diversidad de miradas en las propuestas, mayormente ensayísticas, de los autores participantes. Este lunes, el principal reclamo de la programación lo ha protagonizado la escritora, poeta y profesora Remedios Zafra, científica titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La voz de esta autora está considerada una de las más lúcidas de la actualidad y su última obra, El bucle invisible, galardonada con el Internacional de Ensayo Jovellanos, aporta esa clarividencia en su reflexión sobre la cultura digital.

"Me parecía necesario tratar sobre los estratos menos visibles de esta cultura. La vida conectados es algo ya normalizado y no podemos pasar por alto esas estructuras sobre las que construimos vida, trabajo y relaciones a través de las pantallas, ya que todo lo que nos viene de la tecnología tiende a presentarse como neutral cuando conlleva sesgos, a veces explícitos a veces implícitos, que nos condicionan de muchas maneras", ha comentado Zafra a este diario, dejando ver del mismo modo la necesidad de reflexionar sobre el auge de la inteligencia artificial.

En el tema central de su ensayo, los riesgos para la vida que implica la hegemonía de los sistemas algorítmicos, la autora hace especial hincapié en cómo "el predominio de lógicas estadísticas apoyadas en la gestión de datos masivos puede favorecer ideas preconcebidas y formas dañinas de usar la tecnología", ha incidido. "En el ensayo me refiero a cómo silenciosa y reiteradamente se tiende a presuponer que el hijo del pobre seguirá siendo pobre, que el ladrón volverá a delinquir, que el enfermo seguirá enfermando y que quienes acumulan poder y dinero y no son objeto de estudio masivo, aquellos cuyos delitos no son incluidos en investigaciones sobre las masas, podrán ser más libres para cometerlos porque no están igualmente expuestos a vigilancia y sospecha y siempre estarán mejor asesorados. En todo caso, en sus conflictos es altamente probable que sean atendidos por supervisores empáticos y no por máquinas".

Remedios Zafra: "No me interesan los encuentros literarios por su alcance, sino por sus interlocutores"

Respecto a su participación en una cita literaria de menor alcance como es esta Feria, respecto a las celebradas en grandes capitales, Remedios Zafra apunta que no le interesan "los encuentros por su alcance, sino por sus interlocutores o porque haya algún valor o sentido añadido. En este caso, en Córdoba tenía la oportunidad de hablar con un poeta amigo cuyo trabajo me interesa y Córdoba tiene para mí un vínculo afectivo", ha expresado, antes de reunirse con un público que le permite una "reciprocidad hermosa y de gran valor".

El clima de la córdoba flamenca a finales del siglo XIX

El escritor y poeta cordobés, catedrático de Lengua y Literatura, Juan Pérez Cubillo también ha podido disfrutar de un encuentro con los lectores algo atípico, ya que ha contado con la actuación de Manuel Caballero, al cante, y de José Luis Antolí a la guitarra. Una ambientación idónea para Encrucijada flamenca: el flamenco en Córdoba (último tercio del siglo XIX- primer tercio del siglo XX), el último ensayo de este escritor llevado a cabo tras un exhaustivo trabajo de investigación documental y de fuentes orales expertas.

Entre otros aspectos, la obra pone el foco en una época en la que Córdoba comenzaba a destacar en el flamenco gracias a los cafés cantantes, una suerte de locales similares y contemporáneos a los tablaos en los que se alternaban los espectáculos de cante jondo con la lírica y las actuaciones humorísticas. En ese ambiente destacaron figuras como el guitarrista Paco de Lucena, primero en actuar en una sala de París, o su pareja la cantaora Dolores La Parrala, así como Cayetano Muriel 'Niño de Cabra'.

"En los círculos entendidos de fuera se tiene a Córdoba en alta estima respecto a los conocimientos y aportaciones al flamenco y eso quiere decir que ha habido un abono previo", ha comentado Pérez Cubillo, quien ha puesto como ejemplo de sello local de relevancia el madrileño y emblemático tablao El Corral de la Morería, regentado por una cordobesa. Pero también las implicaciones formales. "A esta ciudad han llegado cantes de otros orígenes, que han adquirido aquí su propio sello, de ahí la importancia de esta ciudad", ha destacado.

Transmitir la literatura a la infancia

También ha sido una jornada especialmente señalada para el novelista y ensayista José Luis Merino, galardonado con el Nacional de Literatura en 2021 y con el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1993 quien, como ha reconocido, llevaba tiempo sin acercarse de forma directa a los pequeños lectores, por lo que ha aprovechado para hacerles llegar la importancia de la literatura a través de la novela En el país de Lindabrina y el ratón Pérez.

"Hay que intentar llegar a los pequeños con algo sencillo pero sin simpleza", ha apuntado Merino, ya que "la literatura para niños no implica abandonar la sustancia de lo narrativo porque hay que crear una atmósfera, unos personajes, para que el lector entre en la historia se interese". Por ello, en el país mágico de los ratones que gobierna la mágica Lindabrina también se incluye conflicto, sucesos con un toque "más dramático".

José María Merino: "La ficción no es solo un entretenimiento, porque nos ayuda a saber mejor cómo somos y el lugar que ocupamos en el mundo"

Los jóvenes asistentes han estado muy atentos a la intervención del escritor, con el que se han mostrado participativos. No obstante, Merino detecta "una tendencia a la baja en la lectura" junto a la "pérdida del libro", lo que puede llevar a una "pérdida de inteligencia terrible", así como el "empobrecimiento de las humanidades". Por ello, el novelista se esfuerza en su labor comunicativa sobre la importancia del libro, "el objeto más interesante de la cultura humana", ya que "la ficción no es solo un entretenimiento, porque nos ayuda a saber mejor cómo somos y el lugar que ocupamos en el mundo", ha incidido.