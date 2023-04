La Feria del Libro de Córdoba ha inaugurado oficialmente este viernes su 48º edición con el encuentro del escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez. Un invitado de honor que ha asistido a esta cita para hablar de su último libro de relatos, Ese día cayó en Domingo (2022), editado por Alfaguara, pero sobre todo para acentuar el papel de la literatura como elemento esencial de resistencia y de "registro excepcional de la vida", sobre todo su cara más amarga.

"Cada escritor respira de su propia realidad y la mía, la de América Latina, es muy injusta", ha sentenciado el narrador al inicio de un coloquio conducido por el periodista José María Martín. Pero antes de subir al escenario del Bulevar del Libro, el autor se ha encontrado con el recibimiento de un grupo de mujeres quienes, mostrando la bandera nicaragüense, han cantado el himno de su país al que se convirtió en 2017 en el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes.

Precisamente, el universo cervantino ha estado muy presente cuando el invitado ha rescatado la figura de Don Quijote para defender la importancia de una escritura ligada a la contemporaneidad y con la lucha contra los atropellos a la humanidad como estandarte. "Don Quijote era contemporáneo al tiempo de Cervantes; este personaje salió a enfrentarse a un mundo de injusticias, así que esta es la realidad con la que yo trabajo porque la escritura esta irremediablemente ligada al mundo en el que uno vive", ha incidido el escritor, quien también ha alabado la "diversidad" de la lengua española.

Pero el tema evidente que debía ponerse sobre la mesa era el del exilio, aquel en el que vive un nicaragüense con la entrada vetada en su país, por segunda vez, desde la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar, en 2021, donde se abordan, entre otros asuntos delicados para el régimen, la represión de las protestas del gobierno de Daniel Ortega en 2018. A este respecto, para Ramírez es "como si alguien te cortara el aire de tu atmósfera", ya que "la nostalgia siempre está presente", aunque ha dejado claro no querer volver ni aunque pudiera hacerlo, "hasta que no se restablezca la democracia".

Para un autor que con la literatura busca lograr un "registro excepcional de la vida" y quien siente "la obligación de tener una voz crítica", ha sido inevitable hablar de su implicación en la revolución sandinista del 75 para derrocar al régimen de Somoza, cuando el escritor antepuso la lucha a una propuesta para trabajar como guionista en el centro Pompidou de Francia. Pero también ha abordado su salida de la política, en el 96. Desde entonces ha plantado cara con la pluma y continúa en el empeño sin dejar de mirar a su país ya que "es absurdo que le quiten a uno la nacionalidad porque eso se lleva en el ADN", ha apuntado, antes de incidir en lo "cruenta" de la dictadura de Ortega y el "miedo de los jóvenes" a hacerle frente. "Hay escritores que no hablan y yo soy un escritor que no puede callarse", ha admitido, entre la tristeza de recordar los libros que se dejó en Nicaragua.

Aunque también ha habido momentos más distendidos en este encuentro, como anécdotas vividas con los escritores José Carlos Somoza o el poeta Antonio Gamoneda, con quienes comparte el ser "los más jovencitos en ganar el Cervantes" en comparación con Ida Vitale, de 99 años, quien "en muchos momentos me aventaja en lucidez", ha bromeado Ramírez. Precisamente, a la pregunta del periodista José María Martín de si le pesa el premio Cervantes, el escritor ha respondido con contundencia. "Pesa lo que uno quiera que pese porque un escritor debe buscar siempre desafíos, no sentarse a descansar, sino vivir buscando siempre el mejor libro de todos, el que todavía no ha escrito", ha señalado.

Ilustración y versos cordobeses

Además de contar con la sonada participación del premio Cervantes, la jornada de presentaciones se ha iniciado antes, a mediodía, con la voz del poeta cordobés José Luis Rey, quien ha presentado El dorado. El título, tan reluciente como sugerente, alude a "un don", al "hálito primigenio" y al "genio indestructible",como señala la prestigiosa editorial Visor, donde se publica el ejemplar. Se trata de un poema largo, de 30 fragmentos, sobre el impulso que guía a los hombres a través de la vida y que cierra la obra poética del autor. Para ahondar en este complejo mundo interno solo podía acompañar a Rey otro poeta. En este caso ha sido el también cordobés Alejandro López Andrada, quien se ha encargado de desglosar la obra de este autor galardonado con el premio Loewe en 2010 por Barroco; el premio Jaime Gil de Viedma, en 2006, por La familia Nórdica o el premio Tiflos, en 2012, por Las visiones, entre otras publicaciones.

La participación de José Luis Rey ha supuesto una ocasión ideal para asistir, de primera mano, a las reflexiones de un creador en su etapa de cénit. Nada que ver con la mirada del ilustrador Antonio Lorente y sus Mujercitas, directamente inspiradas en la célebre novela de Louisa May Alcott. Acompañado de Olga Pérez Barbero, el artista se ha adentrado en la primera parte de la novela del siglo XIX, ambientada en Massachusetts durante la Guerra de Secesión norteamericana, cuando la familia March vive de forma muy austera, con la inquietud de tener a su padre en el frente. La creatividad de Lorente mira a las hermanas Meg, Jo, Beth y Amy, a sus inquietudes, virtudes y defectos, pero lo hace desde su particular visión para evidenciar las posibilidades infinitas surgidas del revisionismo actual de los clásicos.

Todo ello en una primera jornada de esta cita cultural que ha contado con gran asistencia de público, tanto en los diferentes módulos ocupados por las librerías como en los espacios dedicados a las firmas y presentaciones.