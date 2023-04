Ambiente de tensión difusa en el Gran Teatro en el que era el primer encuentro de la Orquesta con su público tras los desagradables episodios de la guerra abierta entre el titular cesado, Carlos Domínguez Nieto, y la institución. Digo tensión difusa porque, si era esperable la presencia de algún indignado preparado para abuchear a la primera ocasión a la orquesta tras haber prescindido de un maestro de sobradas cualidades musicales —cuestión no sujeta a debate—, no lo era la afluencia masiva de escolares uniformados con camisetas azules ocupando parte del patio de butacas.

«Algo tendrá que ver el redoble de atención puesta a la labor didáctica e inclusiva desde el concierto de marras donde todo se torció», pensé antes de que empezara la música. Y efectivamente, así fue. Porque, al inicio de la segunda parte y como preámbulo a la interpretación plana, falta de relieve, que ofrecieron los profesores y el director invitado, Salvador Vázquez, de La Mer, los escolares del colegio Los Califas subieron al escenario para interpretar con conchas, tambores oceánicos y flautas, una singularísima adaptación de la obra magna de Debussy para perplejidad de los asistentes habituales, que no estaban avisados de antemano, y gozo de los numerosos familiares, que se repartían por la sala.

No sabemos si esta forma de proceder en un día tan señalado inaugura simbólicamente una nueva etapa donde lo didáctico se instituya como nuevo principio rector. En lo que atañe a lo estrictamente musical los hechos fueron que la flauta sonó escasa de fiato y muy lejana al comiendo del Fauno, que las arpas que sobresalían y tapaban a la cuerda en el mismo Fauno apenas eran perceptibles en La Mer, que los clarinetes sonaron monótonos en su melancólica idée fixe de Nuages, que la exposición ordenada y contenida de Fêtes, con un crescendo donde la medida de las intensidades no se distribuyó con acierto, traicionaba el espíritu de su propio título, que pide un mayor impulso orgiástico.

Las notas —las sublimes notas de Debussy— estaban, pero no estaba la música, ese juego microescalar esencial que trabaja con la flexibilidad del tempo para que acontezca la magia y que no se hizo presente: lo lento no llegaba a ser misterioso, lo rápido no transmitía júbilo. Lento, rápido, fuerte y débil. Así la mayor parte de la velada que nos dejó apreciar el cuchicheo ininterrumpido de unos cuantos infantes que, soberanamente desentendidos de lo que allí estaba ocurriendo, estuvieron la hora y cuarto de la primera parte contándose todo tipo de aventuras para mi desgracia.

Salvemos de la velada esa curiosidad que es la cantata La Doncella Elegida, obra primeriza escrita por Debussy bajo el influjo del sol parsifaliano, con el concurso solvente e idiomático del Coro Joven de Andalucía y la mezzo María Ogueta. Y quedémonos, también, por la cesura de autenticidad musical que supuso en medio del estupor reinante, ese Mar intrépido y transparente que nos regaló Los Califas.