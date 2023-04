El mundo del flamenco de Córdoba reacciona con "expectación" ante la aprobación de la nueva ley andaluza

Todo lo que se haga por el flamenco siempre es un paso adelante. Esta es la opinión unánime de los protagonistas de este sector en Córdoba, del que artistas, investigadores, docentes y representantes de colectivos celebraron el pasado miércoles el nuevo avance que supone para este arte la recién aprobada Ley Andaluza del Flamenco, una norma que tiene como objetivo garantizar la salvaguarda para la protección, conservación, difusión e investigación, así como la promoción para el conocimiento del arte jondo en el aula, algo, esto último, que todos valoran especialmente.

Pero todavía hay muchas dudas, y hasta que la ley no se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la expectación reina entre sus afectados, que hasta ahora solo tienen claro que esta ley es una apuesta de la administración andaluza por la regulación del flamenco en términos de organización, tanto en el ámbito de la educación como en la propia exposición artística y la investigación. Según señala David Pino, cantaor y director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, el sentir generalizado de los artistas el día de la aprobación de la ley "era la expectación ante cómo se materializará todo esto, aunque también conveníamos en que el primer paso ya está dado y es una buena señal".

Para Pino, los principales problemas del sector que esta norma debería atajar son varios. Por un lado, la regulación del propio sistema de contratación de los artistas, ya sea en los tablaos o en los festivales. También es importante hacer un reparto equitativo de oportunidades y dar la proyección que este género merece de cara al exterior: "Que nos creamos a nosotros mismos y potenciar este patrimonio fuera de nuestras fronteras". El cantaor pontanés valora especialmente la posibilidad que ofrece esta ley en cuanto a la creación de nuevas cátedras en las universidades andaluzas, así como la inmersión del flamenco en el aula. En este sentido, el artista y docente señala que "todo lo que sea mostrar el flamenco a nuestros jóvenes es una gran iniciativa porque si un niño debe saber quién es Mozart, también es importante que conozca a Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar". Y así opina José Carmona, presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Córdoba, un colectivo que ya lleva muchos años realizando este tipo de actividades didácticas, aunque Pino muestra sus reservas ante la idea de que se "materialice como una disciplina de obligado cumplimiento», pero también entiende que «hay asignaturas como la música donde el flamenco tiene una perfecta cabida".

Profesores formados

En este sentido, el musicólogo e investigador del flamenco Faustino Núñez, colaborador en la confección de esta ley en el aspecto educativo y didáctico, matiza que "los profesores deben ser gente formada". "El flamenco es una música que siempre ha estado bastante descuidada por parte de los poderes públicos y está donde está gracias a los artistas, que son los que lo hacen y mantienen, porque si del poder hubiera dependido, probablemente habría desaparecido, ya que siempre ha estado cubierto de un halo relacionado con los bajos fondos, las drogas, la mala vida…", prosigue el experto, que considera que el hecho de que haya una ley que regule las acciones que se hacen con el flamenco, por su conservación, promoción y difusión, sobre todo entre los jóvenes, es una buena noticia. "Pero si lo que pretende es controlar la industria del flamenco, que es muy grande, creo que será malo porque, como decía Juanito Valderrama, cuando los políticos se metieron a empresarios esto se fastidió", matiza Núñez, que destaca entre los problemas que afectan actualmente a este arte la ausencia de subvenciones para la investigación, además de que la enseñanza del flamenco se regule de manera más estricta.

Otra de las personas que han participado en la elaboración de esta ley es Juan Alfonso Romero, gestor cultural y director del Instituto Internacional Flamenco, que asegura que esta norma aporta "orden", ya que el "flamenco siempre ha estado un poco disperso en cuanto a su regulación, y ahora tenemos unos puntos de apoyo para saber quién es artista y la diferencia básica entre el tejido industrial profesional y el asociativo", lo que lleva "a la profesionalización del flamenco y la protección de los artistas". Y precisamente de este tema se hablará hoy en el Conservatorio de Danza Luis del Río en un debate en el que intervendrá la bailaora cordobesa Mercedes de Córdoba, que se muestra un poco "escéptica" ante esta nueva norma. "Me parece muy bien que se imparta en los colegios", pero, igual Núñez, considera que se necesita un "profesorado preparado", además de preguntarse "si verdaderamente habrá un compromiso por parte de las instituciones hacia este arte y se eleve a la misma categoría que otras artes escénicas".

Apoyo económico

Otra figura del baile cordobés, la catedrática de Danza Española y jefa del departamento de Baile Flamenco del Conservatorio Luis del Río Inmaculada Aguilar, también recibe como "una buena noticia" la llega de esta ley, aunque "me parece que es importante que venga acompañada de un apoyo económico, de lo contrario no servirá para nada", ya que "solo con ese apoyo se pueden llevar a cabo todas esas propuestas, desde la educación a la protección y conservación de este arte". "Que los políticos pongan el foco en el flamenco es un avance, pero hay que saber si se va a llevar a cabo todo lo que dicen, si se van a asesorar de personas cualificadas técnica y artísticamente en el flamenco", continúa la artista, que defiende "el apoyo necesario a los jóvenes, que son el futuro y apenas tienen ayuda". Del otro lado del escenario, el agente de artistas flamencos Bernardo Mesa también hace hincapié en el aspecto económico que se derive de esta ley y, sobre todo, en que se agilicen los trámites para que los ayuntamientos "no tarden meses en pagar a los artistas que contratan". Y hablando de dinero público, Núñez matiza que "hay que darlo con lupa". "Cuando se le da a un artista 50.000 euros para que monte un espectáculo se le debe exigir un mínimo de funciones", dice este investigador, que cree que también hay que cuidar "a los niños y a los viejos, que son los que han dado su vida por esto", en referencia a la inexistencia de un sistema de pensiones para estos artistas.