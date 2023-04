El espacio Iniciarte de Córdoba, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, acoge desde hoy y hasta el 11 de junio el proyecto Coreografía para un mueble y un vestido sin una habitación, de Delia Boyano (Málaga, 1984). El acto de presentación ha contado con el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Córdoba, Eduardo Lucena, y la artista, Delia Boyano. La muestra permanecerá abierta al público desde el 13 de abril hasta el 11 de junio.

El proyecto expositivo Coreografía para un mueble y un vestido sin una habitación, de Delia Boyano, reflexiona, mediante la instalación artística, sobre la urgencia de la acción individual en la situación de crisis social, política, económica y cultural que se vive. La artista Paloma de la Cruz escribe para el catálogo de la exposición: "El horizonte no es visible. El paisaje es infinito y está lleno de árboles a los cuales llega un punto en el que la mirada no nos alcanza. Cruje la hojarasca en el suelo al pisarla. La luz del sol se cuela entre las ramas y nos da en la cara. En su deseo por escapar y dejar de ser una pieza más de la ciudadanía que vive con trabajos precarios, sueldos de miseria y sufre la violencia institucional, Delia nos ha conducido hacia un bosque de cuento. Un bosque en el que no existen las paredes, pero sí las ciudades. Y, en esta ocasión, son ellas las que siguen sus instrucciones, las que son guiadas, premeditada e intencionadamente en cada uno de sus pasos. Esta vez no son ellas las que marcan el ritmo, sino Delia".

Sobre la artista

Delia Boyano es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, y tiene un Máster en Performance Design and Practice en Central Saint Martins College of Arts and Design (Londres, 2018). En su currículo destacan dos exposiciones individuales, La corona de la Reina (Sala de exposiciones de la facultad de Bellas Artes de Málaga, 2017) y The Cucumber Sandwich Club (Galería JM, Málaga, 2017). Además, ha sido seleccionada para participar en ciclos de performance como JMenvivo (Galería JM, Málaga, 2019), así como en diferentes exposiciones grupales.

También ha podido disfrutar de residencias como La Térmica Creadores 2020 y de becas de investigación como la beca de Artista Residente de posgrado UMA 2019-2020. Entre las residencias europeas destacan la de Central Saint Martins College of Art and Design en Inteatro Villa Nappi (Polverigi, Italia) en 2017 y 2018, la del Rabbithole Theatre (Atenas, 2017) y la JOYA: AiR (Almería, 2019). En 2021 recibió el primer premio en el Certamen Málaga Crea de Artes visuales.

El programa Iniciarte está especializado en la promoción de los jóvenes artistas visuales andaluces así como el comisariado novel para el desarrollo de estos proyectos. Esta labor se materializa mediante el apoyo a la producción de obras de artes y su exhibición en espacios expositivos, acompañados de un programa de mediación cultural para la sensibilización del público infantil, adolescente y adulto así como la edición de catálogos bilingües.