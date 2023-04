"Nada debería pasar por encima de la ética, ni siquiera la posibilidad de una buena foto"

Estudió periodismo en Navarra con la vocación puesta en el cine, hacia el que se encaminó en una escuela de Los Ángeles tras terminar su primera licenciatura. Trabajó en grandes producciones del séptimo arte hasta que sintió la llamada de contar las realidades más complejas y abandonó la ficción por la fotografía documental. Desde entonces Ana Palacios, además de haber recibido numerosos reconocimientos, ha visto su trabajo publicado en medios como National Geographic, The Guardian, El País Semanal, para el que también escribe; Greenpeace, Manos Unidas, Unicef, La Vanguardia o Der Spiegel, entre muchos otros.

Pero en el caso de esta lince de la cámara, el reconocimiento no es sino un puente para seguir hablando a cerca de quienes merecen ser escuchados y así se refleja en trabajos como Niños esclavos: la puerta trasera, que publicó en un libro y un documental; o Arte en movimiento, sobre la posibilidad de sanación de la danza en los jóvenes en riesgo de exclusión en África o también en Armonía, a cerca del movimiento vegano y el respeto por los derechos animales desde los santuarios. Las instantáneas de este último trabajo se exponen estos días en la Bienal de Fotografía de Córdoba, donde Palacios asiste como invitada de honor.

¿Qué alicientes deben tener las historias para que le apetezca contarlas?

Deben tener un tinte social. Me he dedicado a la producción de cine durante muchos años y me ganaba bien la vida con ello. Cuando empecé a hacer fotografía documental fue porque sentí una motivación por las historias vinculadas a los derechos humanos. Si quisiera ganar dinero con la fotografía, volvería al cine. Mi único interés con la fotografía es que sea una herramienta para contar historias de comunidades vulnerables, dar a conocer esas historias para mejorar su realidad.

Se define más como una fotógrafa documental que como una fotoperiodista

Soy titulada en Ciencias de la Información, por esa parte soy periodista. Pero me considero fotógrafa documental por entrar dentro de los parámetros de lo que es mostrar lo que está ahí fuera sin alterar la realidad. El fotoperiodismo está más vinculado a la actualidad.

¿Mantiene la influencia cinematográfica en su mirada?

Es probable. Como decía Woody Allen, somos únicos igual que todos los demás. Todos tenemos nuestra mirada personal y quizá la mía está reñida por todo lo que he vivido, lo que me he nutrido del mundo del cine hasta que me llamó la atención la cooperación, el tercer sector y los derechos humanos.

Al acercarse a realidades duras, ¿le ayuda planteárselas como una película para trabajar con más facilidad sobre ellas?

No, me lo planteo como una historia periodística, desde el rigor, la ética, la investigación, el conocer las causas y el origen de lo que estoy documentando, así como sus consecuencias e intentar lograr todos los testimonios de las partes implicadas. Es un ejercicio periodístico puro, totalmente contrario a la búsqueda de ficción.

¿Nota la influencia de compañeros como Gervasio Sánchez?

Gervasio es sin duda una inspiración por su manera de abordar los temas, con ese rigor y esa profundidad, el tiempo que le dedica a cada tema. También me ha inspirado Tino Soriano y la sensibilidad con la que trata a los seres humanos con y sin su cámara. Isabel Muñoz es otro gran referente para mí, el arte, la pasión y la belleza con las que retrata el mundo. He podido estar influida por estos grandes maestros pero quiero pensar que ya he desarrollado mi propia mirada del mundo.

En un mundo tan bombardeado de información en el que tenemos la atención cada vez más dividida, ¿siente que le cuesta más hacer llegar el mensaje a las audiencias?

Creo que hay que tratar a las audiencias de manera inteligente y sin infantilizarlas. Si les das contenido de calidad lo van a saber valorar. Es cierto que vivimos bombardeados por miles de imágenes al segundo, por la influencia de internet y las redes sociales, pero el espectador sabe distinguir el grano de la paja y si le ofreces contenido hecho con tiempo, con cuidado, lo va a valorar.

¿Piensa en un tipo de público cuando hace las fotografías?

Cuando documento mis historias no pienso en el público más allá de que entienda bien la historia. Mi público podría ser cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier territorio. Sería un público universal y siempre inteligente porque no me gusta simplificar o estereotipar para que se comprenda lo que quiero contar, sino sacar partido a todos los grises de los temas que abordo.

¿Cómo se diferencia el fotógrafo comprometido de aquel que solo busca reconocimiento?

No tengo el ojo tan fino ni el sexto sentido tan desarrollado, así que no estoy segura de saber distinguir a unos de otros. El que quiere buscar el reconocimiento, seguramente sabrá ser camaleónico para falsear lo que supone ser un fotógrafo comprometido. A mí me daría tristeza el hecho de que alguien tuviera que dejar de ser uno mismo para lograr reconocimiento. No sé si el mentirse o mentir pueda tener fuelle a largo plazo.

¿Cuál debería ser la actitud idónea para acercarse a realidades complejas y sensibles?

La única actitud posible es la del respeto a quien tienes delante, el no hacer nada que no quisieras que te hicieran; no cruzar líneas rojas. Nada debería estar por encima de la ética y del respeto, ni siquiera la posibilidad de obtener una buena foto. Este es mi mantra profesional. Estoy tranquila, contenta y duermo bien por las noches. Se pueden conseguir buenos trabajos sin buscar la exaltación del dolor o la violencia en temas dolorosos o violentos.

En tus instantáneas de África admite una edición posterior para "suavizar" los colores, ¿por qué?

La respuesta técnica sería desaturar y lo hago porque en África los colores son tan vívidos, tan vibrantes, tan saturados, debido a la caída vertical del sol, que casi puedes fijarte más en esa fuerza cromática que en el contenido. Por eso, además de por un gusto personal estético, busco que el color no tenga tanto protagonismo y sea la escena la que capte la atención.

El continente africano genera gran cantidad de contenido informativo, ¿las coberturas mantienen ese sesgo de la mirada occidental?

África está formada por cincuenta y cinco países. Se trata de un continente muy plural, muy diverso. Es como si quieres hablar de España, donde no tiene nada que ver Córdoba con Bilbao, pese a su base común. Como esta profesión del periodismo y de la fotografía está tan precarizada, para poder hablar bien de un tema necesitas tiempo y para tener tiempo debes contar con un mínimo de salario que te permita profundizar. Si esto ya es difícil en cualquier área del periodismo, cuando abordas temas de largo recorrido en continentes lejanos y que a priori no generan interés, todo se vuelve más difícil y precarizado. Además está la tendencia de ir a toda velocidad en la información y lo que ocurre con las informaciones breves y rápidas es que incurren en el estereotipo y la simplificación, así que terminas con una narrativa única. África termina convirtiéndose en safaris o guerras o hambrunas, pero poco más. Quizá ahora se esté hablando más del expolio de minerales en el continente, pero es difícil abordar temas con rigor sin tiempo y ese tiempo y espacio deben concederlo los propios medios de comunicación, sin que falte un salario digno.

Otra de las características de su trabajo es abordar temas controvertidos sin prejuicios, por ejemplo su acercamiento al santuario de animales y al veganismo, ¿qué conclusiones sacó de esa experiencia?

Fue un encargo, no sabía nada del tema ni conocía demasiado al respecto de los derechos de los animales, así que tuve que documentarme. Traté de quitarme los prejuicios. Empecé a compartir tiempo con los fundadores y trabajadores de los santuarios para ver cómo interactuaban con los animales y lo que me interesó en seguida fue el amor, la dedicación y la entrega de los humanos hacia los animales. Me cautivó su capacidad desbordante e inspiradora de empatía y compasión. Si entramos en opiniones más personales, creo que debe haber una transformación en la industria ganadera, particularmente en la intensiva, no solo por el bienestar animal, sino por lo contaminante que resulta para el medio ambiente: desde la deforestación de zonas para cultivos destinados al alimento de animales, la mala gestión de los purines de las granjas, que contamina los ríos a través del subsuelo o la contaminación por el metano que emiten los gases de los animales.

Parece que aborde las problemáticas desde la esperanza

Es una pregunta que me hago a mí misma muchas veces. No es exactamente la esperanza lo que me motiva para documentar. Yo lo llamo un periodismo de soluciones. Cuando relato una situación de vulneración de derechos del tipo que sea, trato de entender y proyectar la solución o las alternativas. No puedo evitar abordar esa situación desde las posibles soluciones. Me refiero a quienes están detrás de ese esfuerzo de cambio, ya sean personas, oenegés o entidades. Poner en valor a quienes quieren transformar a mejor la realidad.

¿Qué ha aprendido después de tantos años viendo de cerca casos de vulneración de los derechos humanos?

He aprendido a desarrollar la empatía y la compasión a partir de escuchar a otras personas. Tratar de relatar de la forma más honesta posible lo que veo hace que haya intentado con mayor energía ponerme en los zapatos del otro, dentro de mis privilegios como mujer blanca, europea, del primer mundo, que siempre voy a arrastrar por lo que llevo en mi inconsciente. Pero se trata de saber que eso está ahí. Pero he aprendido a ser más empática, más comprensiva y a valorar lo que tengo, por vivir en un país con un estado de derecho que a veces no valoramos. Hay lugares en los que la decisión de la vida de las personas es completamente arbitraria o sujeta al criterio de quien no tiene en cuenta los derechos humanos.

¿Cómo valora su participación en la Bienal de Fotografía?

Para mí es un honor porque es una cita importante. Es un certamen de gran nivel. Quienes forman y ha formado parte de este festival en el pasado son profesionales a quienes respeto y admiro, así que para mí es muy emocionante ser parte del panel de fotógrafas que van a participar y hacerlo con este trabajo, Armonía, que rompe con mis fotografías habituales sobre África y me permite mostrar otra área que me interesa, como son los derechos de los animales, junto con el medio ambiente. Es como una puesta de largo profesional muy emocionante.

¿En qué está trabajando actualmente?

Acabo de terminar un trabajo sobre personas con hemofilia, una enfermedad desconocida. Tenemos en la cabeza que sus consecuencias son desangrarte si te haces una herida, pero son infinitas cosas más. Se trata de personas que tienen que estar pinchándose medicación cada dos días desde los ocho años. Los dolores tremendos en las articulaciones porque se acumula sangre en esos puntos y se producen hemorragias internas. Las limitaciones que supone vivir con dolor todo el día. Es una enfermedad a veces incapacitante. Ha sido un descubrimiento muy interesante. También estoy explorando el mundo de la economía circular en la moda y cómo el algodón reciclado puede ser una respuesta para el grandísimo volumen de residuos contaminantes por los microplásticos y los desechos textiles. El material reciclado puede generar un gran impacto positivo para paliar las consecuencias del cambio climático.