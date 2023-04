María Medem: "En el cómic me siento libre para experimentar"

La mirada artística de la ilustradora sevillana María Medem desprende luz, la que extrae de un universo onírico donde caben influencias del flamenco, la poesía lorquiana, el cine japonés o el realismo mágico y el cual captó en seguida la atención de medios europeos especializados, así como del New Yorker y el New York Times, cabeceras donde esta joven de 28 años publica habitualmente.

Tras haber asentado su trayectoria como creadora de vanguardia, publica con Apa-Apa y Blackie Books Por culpa de una flor, una novela gráfica de atmósferas envolventes, coloridas e imaginativas, de fuerte carga emocional, donde se invita al lector, o espectador, a parar el curso de la vida frenética contemporánea para gozar con la actitud más hedonista posible de los pequeños detalles cotidianos.

El argumento presenta a una joven que habita un pueblo alejado, con paisajes basados en las fotografías de la España profunda de Cristina García Rodero. En esa tierra yerma la protagonista, quien se considera sola en el mundo, encuentra una flor que se convertirá en el centro de sus obsesiones y le servirá de puente para alcanzar su florecimiento interno. Un planteamiento que Medem ha compartido este miércoles durante la presentación de la obra en la librería Ostin Macho de Córdoba.

Un profesor de la carrera trató de desmoralizarle. ¿Dónde has encontrado la convicción para sobresalir sin renunciar a su visión artística?

Hizo una crítica bastante cruel porque no tenía mucha idea. Él daba clases de ilustración, pero realmente no era su ámbito y es algo que suele ocurrir en la facultad. Con el cómic yo siempre he tenido esa idea de falta de normas, de que todo puede ser. Me siento libre para experimentar, sin una voz en la cabeza que me frene. Esa voz sí la he tenido con la pintura y la escultura, ámbitos para mí mucho más difíciles por ponerme a mí misma restricciones. Pero en el cómic me siento libre. Te dicen que debes adaptarte a todos los estilos del mundo, cosa que yo no he hecho y me ha ido bastante bien. Pero ha sido por una mezcla de circunstancias.

¿Encuentra una libertad plena en el cómic?

La ilustración es mi trabajo principal y en este ámbito tengo muy clara la necesidad de ceñirme al tema del encargo para que se entienda bien. En el cómic todo lo elijo yo. Me siento muy relajada para hacer lo que quiera durante el proceso, hasta terminarlo y recibir el visto bueno, con las correcciones, para publicarlo.

¿Cómo han sido estos tres años de creación de la obra?

Mi rutina consistía en ponerme con mis encargos de ilustración y, cuando terminaba, pasaba todo el día con las páginas de la novela. Lo introduje tanto en mi rutina que a veces lo echo de menos. Ahora que está acabada noto más que nunca la cantidad de horas que tiene el día. Esta historia ha estado constantemente en mi mente, me ha acompañado mucho. Lo he disfrutado porque, aunque tenía un guion escrito, me he permitido la espontaneidad de añadir personajes o variaciones.

El flamenco y las tradiciones populares son sus fuentes importantes de inspiración junto con el cine japonés, ¿Qué conexiones establece entre mundos tan aparentemente alejados?

A los japoneses les flipa el flamenco, así que ahí tiene que haber una conexión (risas). Realmente sí veo similitudes entre el flamenco y los haiku, por ejemplo, porque ambos tienen letras cortas para sintetizar emociones. En realidad yo me guardo las sensaciones de lo que me emociona para intentar transmitirlas. Escuchar flamenco me conmueve de manera muy fuerte, me dan ganas de transmitir, y lo mismo ocurre con el arte japonés.

El universo lorquiano y el realismo mágico también tienen una fuerte carga emotiva en su obra

Aunque en mis historias los colores no sean realistas, intento lograr el realismo en el paso del tiempo, por ejemplo; cómo se mueven los elementos de la naturaleza, dar la sensación de escuchar los sonidos. Provocar atmósferas muy reales aunque la historia sea mágica. Todo eso me interesa mucho. Lorca me vuelve loca, es cierto. De hecho, esta historia se me ocurrió después de haber leído muchísimas obras de teatro lorquianas. Aunque el argumento de Por culpa de una flor no tenga nada que ver con ello, sí que está la influencia de su forma de expresión.

Suele recrearse en escenas hedonistas

Me apetecía crear momentos que no contasen nada en particular, sino que sencillamente se recreasen en el disfrute de los personajes. El pueblo en el que se desarrolla todo también es muy hedonista. Es algo que me interesa mucho, explorar esa sensación que se sale un poco de los parámetros del mundo frenético en el que vivimos. Aunque el hedonismo tiene su contraparte y es ser un poco egoísta.

¿Podría definir su forma de usar el color?

Me gusta partir de los recuerdos. Por ejemplo, visualizo una mañana de primavera que se me haya quedado grabada en la mente y esa visión tan subjetiva trato de llevarla al papel. Le doy muchas vueltas al color, lo cambio mucho, hasta que me vuelve a dar la sensación de estar allí, en esa mañana. Me baso más en el recuerdo y en la sensación que en la realidad.

¿Siente conexión con la tendencia actual en el arte de la vuelta a lo esencial, lo primitivo?

No estoy segura. En este cómic están muy presentes las costumbres, pero pienso que muchas tradiciones son totalmente contemporáneas porque se siguen haciendo. Las que no valen ni tienen nada que ver con la sociedad actual desaparecen. Otras se van manteniendo, van evolucionando. Creo que estamos mucho mejor que hace años en muchos aspectos y creo que se tiene mucha más sensibilidad. Veo más sentido en plantearse hacia dónde queremos ir en el futuro y este cómic va de eso, de plantear una posible utopía. Proponerse un futuro más sostenible, por ejemplo.

¿Qué ha querido mostrar con esta historia?

La protagonista está muy anclada en la nostalgia, con una visión idealizada del pasado. Yo soy una persona que no se identifica nada con esta actitud, pero tengo muchos amigos muy nostálgicos. No suelo idealizar el pasado, sino todo lo contrario. La protagonista sí lo hace, busca en su idealización del pasado una forma de liberación para poder encaminarse hacia el futuro. La historia va un poco de eso, de desterrar la nostalgia y poner la mirada en la cotidianidad para tomarse la vida de una forma distinta.

La protagonista está convencida de estar sola en el mundo. ¿Cómo afronta ese sentimiento?

Me cuesta. Necesito hablar con gente todos los días. Me gusta salir a la calle y charlar con los vecinos, porque paseo a mi perra y siempre me hablan. Me inspiro mucho de esas conversaciones aleatorias. Vuelvo de mis paseos por la mañana con las ideas frescas y escribo. Relacionarme con los otros hace que me den ganas de crear, de vivir.

Y además querías ser escritora de pequeña

Es verdad. Pero mira que al final he acabado siendo escritora y dibujante, eso no me lo esperaba.

¿La novela gráfica vive un buen momento en España?

Creo que sí, aunque todavía existen muchos prejuicios respecto al cómic. No se es del todo consciente de que dentro del cómic hay una gran variedad de géneros y no se limita solo a los superhéroes o el manga. Aunque los jóvenes nos hemos acercado mucho más al género. Leemos más una novela o un cómic sin pensar que una opción sea mejor que la otra. Esa actitud irá siendo más generalizada, quizá ahora estemos en una situación intermedia.