Un paso adelante

Lo primero que llama la atención es el título que se han sacado de la manga para la versión en español de esta producción francesa, En corps, que parece invitar a la confusión, por remitir a productos televisivos que nada tienen que ver con lo que nos presenta su director: Cédric Klapisch. Un relato sobre la reconstrucción de una persona, de una artista. Una bailarina clásica, interpretada por Marion Barbeau (además de actriz, profesional de la danza, lleva todo el peso del filme), sufre un desengaño amoroso justo antes de salir a escena, acabando por sufrir un accidente que le impedirá continuar su brillante carrera dentro de la danza clásica. Así pues, hundida psicológica y emocionalmente, tendrá que encontrar la manera de seguir adelante y reconstruirse tanto en lo personal como en lo profesional.

Por tanto, el tema fundamental del filme, sin duda, es cómo resurgir de las cenizas, y la danza y el movimiento es el medio artístico donde nace y finaliza esta historia (se aconseja no abandonar la sala hasta finalizar los títulos de crédito, pues se acompañan de una hermosa coreografía que viaja de lo clásico a lo contemporáneo) con un mensaje bastante positivo. La protagonista, una vez que se ve obligada a dejar el ballet, se embarca en una aventura gastronómica con una amiga, que también tuvo que abandonar la danza, y su pareja (un perfeccionista cocinero con alma de artista), haciendo escala en una residencia para todo tipo de artistas: desde músicos hasta compañías de danza contemporánea. Y ahí será donde encontrará la fórmula para salvar su vida, pese a la cojera que arrastra desde la caída que puso fin a su fulgurante carrera artística. Y no será el pesado fisioterapeuta que no la deja en paz, sino una nueva ilusión lo que la rescatará y con lo que conseguirá volver a encontrar sentido a su vida.

Porque esta película, donde no faltan ciertas pinceladas románticas, se enmarca en el mundo de la danza (las coreografías están filmadas con maestría) como podría haberse situado en cualquier otro campo artístico.