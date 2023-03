El cantante Antonio José (Palma del Río, 1995) ha vinculado su vida desde muy joven a la música y en el plano mediático, pese a que su boom definitivo se diera hace apenas siete años. Su carrera musical ha llegado a chocar con su infancia y, sobre este tema, se ha pronunciado en una emotiva entrevista, donde ha confesado que "le debo la vida a mis padres en dos sentidos", quienes "tuvieron la capacidad de no verme como un objeto".

La carrera de Antonio José

Y es que, pese a que el definitivo salto a la fama de Antonio José se diera en 2015, cuando concursó en el talent show de Antena 3, 'La Voz', concurso que ganó con una memorable interpretación de la canción 'Aprendiz' de Malú, lo cierto es que desde bien joven ha estado estrechamente ligado a la música.

En diversas ocasiones, el palmeño ha recordado que, con apenas diez años, ya comenzaba a ir a diferentes programas de televisión a cantar, donde ya llamaba la atención. De hecho, su primer momento de fama se produjo con apenas diez años, cuando representó a España en Eurojúnior con su canción 'Te traigo flores', donde volvió a conquistar a los telespectadores, quedándose en segunda posición y a solo tres puntos de la nación ganadora, Bielorrusia.

Aprovechando la inercia del concurso, ese año sacó su primer disco y, en 2009, el segundo. Actualmente se encuentra trabajando en su próximo disco, 'El Pacto', el cual será el décimo de su carrera y que se prevé que salga a la venta en la primera mitad del año.

La confesión sobre su infancia

En el podcast 'Auténtico', en el que el influencer Pedro Nieto entrevista a distintas personalidades, abordando en muchas ocasiones temas personales, con los que los protagonistas se sincera y se abren por completo al oyente. En este caso, le tocó el turno a Antonio José y, a la hora de hablar de su infancia, el palmeño se sinceró diciendo que "no ha sido normal". Tras esto, se vivió un momento emotivo, cuando recordó que su madre le decía que "tenía que ser niño y disfrutar de la vida" y le pedía que "no me la pasara constantemente fuera de mi casa".

Tras esto, reflexionó sobre la posibilidad de que sus padres hubieran aprovechado su temprano éxito para seguir haciendo dinero con él. Sin embargo, un emocionado Antonio José recuerda que no solo evitaron esto, sino que "fueron muy cuidados conmigo" por lo que aseguró que les debe la vida en dos sentidos, ya que "tuvieron la capacidad de no verme como un objeto, sino como su hijo".