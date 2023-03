Al estilo de un personaje de Sorrentino abrumado por los "demacrados e inconstantes destellos de belleza" de la realidad, así ha construido Reiniel Pérez Las sílabas y el cuerpo, un único poema extenso con el erotismo del cuerpo femenino como sujeto lírico, el cual ha convertido a este cubano de 23 años en el ganador del premio Loewe más joven de la historia del galardón. Esta tarde recita en la Fundación Antonio Gala varios de sus versos, aquellos que "tratan de exaltar el lenguaje con la mayor dignidad posible", asegura.

"No me interesa pensar en la estética o en un estilo porque sencillamente quiero plasmar lo mejor posible las imágenes que se me ocurren y para ello pienso en Rilke y en su filosofía de evitar la ironía porque, para él, esta se comía al poema", continúa el escritor. Una honestidad brutal para alguien quizá demasiado joven para un compromiso tan serio con la creación, que aborda como un ejercicio de "transformación del alimento externo, las influencias, en algo completamente nuevo a través de un proceso interno", asegura.

El jurado del galardón alabó su "soltura expresiva" y su "voluntad de innovación", aunque si le preguntan por este aspecto a Reiniel Pérez asegura que "No escribí el libro con la idea de ser rompedor porque sería engañoso por parte de cualquier poeta decir eso; Simplemente traté de ser lo más sincero posible y escribir con el mayor rigor", incide.

Habla de "espontaneidad", de la "inspiración como acercamiento a uno mismo" y del poema "como un río que debe fluir sin troncos en el camino" y de la poesía como un ente superior que "termina ganando" al margen de corrientes estilísticas o cánones estéticos porque "lo que siempre perdura en la literatura es el sentimiento", junto con "la actitud vital del poeta, su exaltación", incide.

Todo por el bien de la literatura

Es innegable el impulso que supone la visibilidad de ganar el Loewe, con los 25.000 euros de galardón y la correspondiente publicación de la obra en una editorial de prestigio como Visor, lo que este poeta asume desde la "tranquilidad de no tener que preocuparse por algo que no sea escribir". "Hay un problema acuciante y es que si la vocación es fuerte, esta destruye al poeta", asegura Reiniel Pérez. Todo sea, no obstante, por el bien de la literatura; por haber hallado un cauce que sitúe los versos en las manos de los lectores, para transformar por siempre sus vidas.