Este lunes se ha inaugurado en el Patio Blanco de la Diputación la muestra Historia y memoria con nombre de mujer, una selección de fotografías y documentos procedentes de los archivos de UGT y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) que, en el marco del Día Internacional de la Mujer , quiere divulgar el papel relevante de las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, ya que muchas siguieron en su empeño por la lucha en la vida pública pese a sufrir persecuciones, humillaciones y hasta el asesinato.

A través de textos antiguos, imágenes de prensa, documentos históricos y fotografías se rescatan algunas de las figuras femeninas represaliadas en la provincia de Córdoba. Es el caso de nombres como Renée Lafont, la primera mujer exhumada en la fosa común del Cementerio de la Salud, en 2019, cuyo cuerpo presentaba muestras de muerte violenta, con huesos rotos y un proyectil de fusil incrustado. También se ofrecen pruebas gráficas y datos de otros asesinatos brutales a mujeres, así como testimonios de adoctrinamiento y vejaciones en cárceles femeninas de la dictadura. Pero también se expone la actividad de las políticas sindicalistas milicianas, su contribución a la guerrilla. Todo en un contexto que dividía a la provincia de Córdoba entre la zona del bando franquista y la republicana. El público puede acercarse a esta realidad hasta el 26 de marzo.

La presentación ha contado con la asistencia de Salud Navajas, delegada de Cultura de la Diputación; Mª del Mar Serrano, presidenta de Fudepa y Carmen Castilla, secretaria general de UGT en Andalucía, así como de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela y otros representantes de administraciones y asociaciones.

Una época oscura para las mujeres

Según ha declarado Carmen Castilla a la prensa, "esta muestra viene a reflejar todo lo que padecimos las mujeres en una de las épocas más oscuras de la historia reciente de España" y ha invitado a la ciudadanía, "sobre todo a los jóvenes" a acercarse a esta "otra verdad" que vivió la provincia. Asimismo, ha defendido la "importancia" de la Ley de Memoria Histórica, cuyos principios básicos defienden la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. Sobre todo para aquellos a los que ampara esta nueva norma para la búsqueda de los cuerpos de sus familiares represaliados.

La representante de UGT Andalucía ha recordado las labores de investigación en fosas comunes como la de Palma del Río, con más de 300 cuerpos encontrados, o la de Pico Reja en Sevilla en la que "se encontraron alrededor de 30 mineros de Río Tinto asesinados, varios de ellos miembros de UGT", ha señalado Castilla. "Se sospecha que todavía hay 45.000 cuerpos de represaliados bajo las fosas comunes y no entiendo que no haya un impulso y apoyo de todas las instituciones y administraciones del signo que sea para apostar por esa recuperación", ha incidido.

Conquista de la vida pública

Con la cercanía cada vez mayor del 8 de marzo, Carmen Castilla asegura que "todavía queda mucho por conquistar a nivel salarial y para romper los techos de cristal, de modo que las mujeres podamos entrar de forma equitativa a la vida pública y política". Es precisamente lo que se muestra en los paneles de la exposición, años de lucha para conquistar ese terreno. Desde los años previos a la Segunda República, cuando apenas había derechos para la mujer, hasta la llegada de ese gobierno con la constitución de 1931.

Un periodo en el que los nombres de mujer estaban presentes en la educación, la ciencia, en partidos políticos y en la actividad sindical. "Teníamos voz y voto y lo logramos en gran medida gracias a la pelea de Clara Campoamor en los años 30, que no están muy lejos de la época actual", ha señalado Castilla. Luego fueron el golpe de estado, la Guerra Civil y la posterior dictadura, cuando "volvieron a silenciarnos, sobre todo a aquellas que no cumplían con los intereses de los golpistas; teníamos que ser amas de casa, vestir de forma decente y sin maquillar, ser obedientes a los padres de la casa y no estar en la vida pública", ha añadido.

Es la mirada a las injusticias del pasado que propone esta muestra, para reflexionar en el presente y así lograr una verdadera equidad en el futuro.