El cantante cordobés Antonio José continúa preparando su nuevo disco, que saldrá este año, así como su inminente gira, llamada El Pacto. Para "calentar motores" recientemente ha estrenado un nuevo single que trae una aire renovado y refleja el proceso de cambio y renovación en el que está inmerso. Su tema "Hoy no estás Sola" es una primera muestra de todo lo que llegará de Antonio José este 2023.

Un paso más para Antonio José

Este tema de pop en español del artista de Palma del Río, nos trae un ritmo más calmado, el gesto serio y una letra que invita a la reflexión, con nuevos sonidos (la batería de fondo cobra protagonismo) y un estilo claramente renovado, pero manteniendo su esencia.

El videoclip con el que se ha lanzado el tema nos pone en la piel de un Antonio José que es un vagabundo el cual quiere estar de una niña que parece ser su hija. La letra y las imágenes muestra el amor desde el punto de vista fraternal y de lo delicadas que son este tipo de situaciones, haciendo que, en ocasiones, la persona no sepa cómo actuar. Esto se acompaña con unos tonos azules y apagados durante prácticamente todo el vídeo.

Letra

Esta es la letra de la canción 'Hoy no estás sola:

(Primera estrofa)

A veces hablo y no lo entienden

O es que mi idioma sea diferente

Es mi verdad, nunca lo olvides

Te extraño

No, no

(Segunda estrofa)

No quiero ser la sombra de una luz

Lo sé y una vez de paso

Lo tengo el corazón de plástico

Que pasa de puntillas

Por la espalda

No, no

No apagará mis ganas

Hoy no estás sola

Corre y diles

(Estribillo)

Gritaré que mi alma es libre, libre

No me dejes, no me dejes esta vez

Gritaré que mi voz es libre, libre

Y ahora somos hielo en medio del fuego

Que quema, que quema, que quema

(Tercera estrofa)

Somos un error de datos

Una imperfección, un fallo

La formula perfecta si me abrazas

No, no

No apagará mis ganas

Hoy no estás sola

Corre y diles

(Estribillo)

Gritaré que mi alma es libre, libre

No me dejes, no me dejes esta vez

Gritaré que mi voz existe, libre

Y ahora somos hielo en medio del fuego

Que quema, que quema, que quema

(Cuarta estrofa)

Y gritaré que mi alma es libre, libre

No me dejes, no me dejes esta vez, vez

Gira

Actualmente, Antonio José se encuentra ultimando los detalles de su tour que llevará por países de América Latina como Argentina o Chile. Además, cuando salga su cuarto disco, ya hay anunciada una gira por España en la segunda mitad del año, aunque por el momento se desconocen fechas y ciudades.