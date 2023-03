La Orquesta de Córdoba realiza esta semana seis conciertos para llegar a los mayores que participan en los Centros de Participación Activa de, así como a los usuarios de residencias. De esta forma, los días 2 y 3 de marzo tres grupos de cámara se desplazarán a estos espacios en una iniciativa que parte del Consorcio Orquesta de Córdoba y de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento.

Según ha declarado este jueves la teniente de alcalde de Mayores, Eva Contador, "este gesto de la Orquesta de Córdoba cuadra con nuestra atención a los mayores y con la intención de humanizar los centros asistenciales". Para el gerente de la Orquesta de Córdoba, Daniel Broncano, es "importante que la orquesta llegue a todos los rincones de la sociedad cordobesa para aportar algo positivo a la vida de la gente como un servicio público que somos".

Desde 1992, la Orquesta de Córdoba desarrolla una importante labor educativa y social a través de la música. El proyecto social de

la Orquesta, orientado a acercar la música a públicos que, por distintas razones, no pueden o no suelen acudir a los espacios en

los que habitualmente suena, ya ha llevado a la orquesta a hospitales, barrios, plazas, iglesias, calles, jardines, instalaciones

deportivas o en la prisión.

Calendario de actuaciones

El jueves 2 de marzo, a las 11.00 horas, acogerá el concierto la residencia La Trinidad ( C/ López de Hoces, 12). También a las 11.00 horas, otro grupo de cámara llevará la música a la residencia San Juan de la Cruz (C/ Buen Pastor, no 22). Asimismo, a las 12.00 horas, será el centro de Huerta de la Reina- El Tablero ( C/ Músico Cristóbal de Morales, 2) el que acoja la iniciativa.

El viernes 3 de marzo el concierto se llevará a cabo a las 11.00 horas en el centro de Villarubia (C/ Dr. Gregorio Gracia, s/n). A las 12.00 horas, uno de los grupos de cámara ofrecerá la actuación en el centro de Levante (Avda. Carlos III, 53bis) , a las 12.00 horas. Por último, el centro Antonio Pareja (C/ Los Chopos s/n) acogerá el último de los conciertos a las 11.00 horas.