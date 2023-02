La Fundación Gala sigue en la apuesta por la innovación joven

Acorde con la filosofía del escritor Antonio Gala, que defiende «vivir para trabajar sin tener que trabajar para vivir», los quince jóvenes artistas que habitan intramuros en el convento de la calle Ambrosio de Morales ocupan toda su energía, su esencia, en crear. Porque no conciben la vida de otra manera. Ven y sienten a través de las artes plásticas, la música, la literatura y, este año, de manera casi excepcional, la investigación; áreas en las que se dividen los proyectos seleccionados.

Según José María Gala, director de la Fundación Antonio Gala, las solicitudes que reciben son «cada vez más innovadoras desde el punto de vista de las temáticas, de los procesos artísticos e, incluso, de los materiales». A esto se une una «preocupación creciente de los jóvenes por las problemáticas sociales y los temas de actualidad», añade el director, que hace unas cuatro semanas recibió la noticia de que Rosalía piensa destinar los fondos que obtenga de subastar sus objetos personales, una de las acciones derivadas de su colaboración publicitaria con una marca, a la Fundación Antonio Gala. No a una organización internacional, como sugirió el equipo de la artista, sino al templo cultural de la calle Ambrosio de Morales. Independientemente de las preferencias musicales, es innegable el carácter rompedor de la cantante, su intención de beber de la contemporaneidad a su manera, controlando el proceso de principio a fin y combinando tradiciones con la vanguardia. Algo habrá identificado Rosalía en el espíritu creativo que se vive en la Fundación Antonio Gala para brindarle su apoyo.

La actividad diaria

Precisamente, los fragmentos de obra esparcidos por el taller donde trabaja una de las residentes de esta edición, Irene Molina, recientemente galardonada con el premio BMW en la primera categoría de Arte Digital, recuerdan a los videoclips de música inspirados en videojuegos. Como el vídeo que elaboró en las primeras semanas de su estancia en Córdoba, que nombró Enclaustrados, donde sus compañeros de promoción aparecen como personajes de un videojuego, simulados al estilo de los Sims. Porque lo que a esta creadora le llama la atención es «generar puentes entre el mundo digital y el físico, replantear la percepción que tenemos de ambos mundos», comenta. Escanea en tres dimensiones cualquier objeto que le atraiga, como la fuente del patio interior cerca de su taller, y lo imprime por partes en una impresora 3D. Quiere ver errores informáticos, el glich; para ella el proceso cuenta más que el resultado final y la mesa que aparece en el ordenador va camino de desintegrarse en la realidad junto a una tela elaborada a base de mapeado. En la sala de música, no muy lejos de allí, Diego Flórez lleva a cabo composiciones electroacústicas en base a la idea conceptual de camino como «un avance lento y un desarrollo pausado», cuenta. Le interesa la estocástica o aquella música que se rinde por completo a la probabilidad, con el compositor Iannis Xenakis como máximo referente.

Incluso dentro de una misma disciplina, los estilos tan diferentes enriquecen entre sí las propuestas artísticas

Escribe ese nombre en papel, en mayúsculas, y escribe también el de la compositora francesa Eliane Radigue, quien llevó a cabo toda su producción con un único sintetizador. Síntesis electrónica, algorítmica y aleatoriedad controlada, «componer sonidos estáticos, pero con margen de variabilidad», explica el músico. Conceptos difíciles de asimilar para alguien ajeno a la música electrónica en su versión más minimalista, pero no tanto para Pablo, compañero de disciplina de Diego, con quien comparte el placer de la composición. La diferencia es que Pablo Martínez Recio, el único cordobés intramuros, prepara una obra para ballet contemporáneo protagonizada por la personificación de la ciudad de Córdoba en un personaje masculino frente a las tres culturas de la ciudad. Comienza acústico, pero termina muy sintético. Según explica, «quiero representar la muerte del mundo orquestal con los sonidos del siglo XXI» y en ese propósito se incluyen las referencias a los sonidos del jazz, el flamenco o la música urbana, con los que se siente «más cómodo». A la pregunta de si no le resulta raro estar enclaustrado en su propia ciudad, responde que «al principio un poco, pero ya me he acostumbrado». Será por las influencias que está intercambiando con Diego. «Él se está volviendo más acústico y yo más sintético», reconoce. Ambos planean traducir las horas de trabajo en sendos discos como formato de proyecto.

Mientras, en la primera planta, otros trabajos van cogiendo forma. Desde bien temprano, en la sala alargada de los pintores huele a acrílicos. Nujuum Hashi está plasmando, con sus recuerdos como guía, los paisajes que le asombraron en su viaje desde Somalia a España, entre ellos una calle de cipreses de Úbeda. Tiene la mirada llena de colores igual de vivos que los cuadros de Víctor González, que también juegan con la forma y la perspectiva en distintas series. En cambio, para la pintora Cecilia Sebastián lo sorpresivo está en el polvo de los lugares, que recoge con sus lienzos antes de intervenirlos. Una apuesta menos reivindicativa que la de Alejandro Peña, preocupado por la banalización de la memoria histórica y la mercantilización del patrimonio por lo que, bajo cierta ironía, fabrica ceniceros con la forma de edificios destruidos por la Guerra Civil y prepara una marca de ropa con la silueta del casco histórico cordobés como logotipo.

Mundos alejados, en principio, de la serenidad que comparten los escritores en la biblioteca. Aunque quizá no difieran tanto de la distopía sobre la que escribe Marina Blázquez o de la potencia implícita en la protagonista de la obra de Mariña Prieto, que dispara a su marido en el entrecejo. «Yo lo que quiero es morirme escribiendo», sentencia la poeta Begoña M. Rueda, y los demás la entienden. También Pedro J. Plaza, mientras investiga sobre Antonio Gala. Él es omnipresente. Los inspira.