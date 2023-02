'Paraíso perdido' : flor de pensamiento, pecado original

Dolor puntual, sentido primero al caer. Dolor moral, sinsentido en el foso de serpientes. Seis son las partes que componen el texto dramático Paraíso Perdido. Todas giran aladas en torno a la creación. Las palabras y las cosas son las piezas que una realidad necesita para ser entendida. Qué vemos, qué sentimos, qué escuchamos. La respuesta entraña las relaciones entre lo mismo (palabras-palabras; cosas-cosas) y lo diferente (palabras-cosas; cosas-palabras). El orden y el desorden son escenarios posibles en este juego de palabras. Por ellos, la vida se arriesga. El ángel cae por sus ideas. La guerra con el Padre está abierta y lo real perece. El teatro dirigido por Andrés Lima la retoma desde el comienzo, cuando era una herida. Crea, junto a Helena Tornero, un texto-Paraíso. En él, todo se manifiesta en la doble articulación de un hecho y del relato de este hecho.

En el lago ardiente nace y despierta esta obra. El dolor es el primer y último sentido. La figura-Padre está sentada a la derecha de la escena (diseñada por Beatriz San Juan) rocosa, profunda y escalada a partir del sintagma ‘paraíso perdido’. La voz en off prosigue el relato. Presenta a su ángel caído, Satán. Solloza derrengado por el suelo. Sobre el fondo, se proyecta una imagen de espiral marina. Su fuerza centrípeta avisa del ahogo en su centro. "Ni someterse, ni arrepentirse, ni humillarse", grita Satán. En la espiral se perfila una silueta. Difunde, reaparece y dice: soy un latido y sigo viva. La figura-Padre irrumpe y pide pausa. La obra tiene dos narradores, Satán y Dios: guerra abierta, guerra oculta. Se corrigen al contar y revivir una creación demacrada por la pena de su misma génesis.

Se demuestra. El caos y la guerra son el castigo mortal al no haber entendido dos conceptos del Paraíso: la diferencia y la similitud. El elenco brillante, formado por Pere Arquillué (Dios), Cristina Plazas (Satanás), Lucía Juárez (Eva), Rubén de Eguía (Adán), Elena Tarrats (Muerte) y Laura Font (Culpa), ha representado el hecho a la vez que lo ha narrado. Por estas figuras, la concordancia en el Edén queda fracturada. No habrá paz entre palabras ni cuerpos. Las imágenes de guerra se suceden en serie: muertes, entrañas, niños, rostros sin ojos, gritos. Un Cielo del Infierno, un Infierno del Cielo. Silencio ante lo desangrado. Los árboles perecen ardiendo. La boca del ángel caído lo nombra: asilo del dolor y de la pena. Infierno es la úlcera de una carne quemada una y todas las veces. Sempiterna, era libre de obedecer en silencio. Satán fue el actor que rechazó la orden establecida y habló y actuó y no volvió a callar. ¡Ay, polisíndeton!, eres la soledad fundamental que une a todas las conciencias a pesar de los siglos. El sentido del silencio, si es obediencia ciega, es rechazado hasta la negra noche.

Yacerán como imágenes ardidas en un muro de polvo y roca. Este se sentirá culpable al revelar: que el Yo es el mismo que el Otro; que la mujer no nace en la dependencia del hombre, sino que es igual a él; que la ignorancia no es vida feliz, sino superficial; que la humanidad creó a Dios porque necesitaba una justificación, una diferencia en nombre de la que rebelarse distinto a la Otredad. Y Dios creó a Satán, siendo el pulso vivo que corta y monta las imágenes de poesía libre entre el Cielo y el Infierno. El resto de cuerpos dramáticos los siguen de cerca. Siempre estuvieron en escena, sentados entre las piedras olvidadas para ser parte de este giro eterno en el espacio limitado. La Muerte y la Culpa, el hombre y el Dios, el Diablo y el Actor, son tropos de lo Semejante y lo Diverso. "Lo pequeño es grande. Lo grande es pequeño". Paraíso Perdido se cierra, siendo la alegoría de una redención que, en espiral, se aleja de su promesa. Irisada, se ahoga al articular el discurso sin monemas, sin demonios, sin Otros. Sólo un Yo que está cayendo en nombre de un pensamiento que quiso vivir.