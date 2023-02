El mundo The Hole vuelve a Córdoba con The Hole X, cuya X final quiere rendir homenaje al décimo aniversario de esta saga que comenzó en 2011, fruto de la colaboración entre las productoras Letsgo, Yllana y el artista Paco León. Según señala el actor Alex O’Dogherty, uno de los maestros de ceremonias de este nuevo espectáculo y autor del texto, este nuevo montaje encierra «muchas sorpresas». «Este es un show que no solo reúne lo mejor de los anteriores, sino que aporta muchas novedades», explica el intérprete, que indica que se mantienen algunos personajes icónicos como el Pony o la Bola y asegura que «sigue manteniendo lo que le ha caracterizado durante todos estos años, que es la pura fiesta y la oportunidad de maravillosa de esconderte en ese agujero y olvidar todos tus problemas» porque «está concebido para la diversión».

Así, desde el día 23 de febrero hasta el 5 de marzo los cordobeses podrán disfrutar de este espectáculo, que se desarrollará bajo una gran carpa que se instalará en el Parque Miraflores, y volverá a ofrecer esa mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual, «que ha convertido a The Hole es un género en sí mismo, se ha inventado a sí mismo», y reúne «números impresionantes», sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e, incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca. «No ha sido fácil crear estos nuevos textos, sobre todo después del éxito que alcanzaron los anteriores, pero he contado con la ventaja de llevar trece años metido aquí y llevar a mis espaldas más de 1.000 funciones», continúa O’Dogherty, que afirma que, sobre todo, «respeta la estructura del espectáculo, que es lo que lo hace único». Dos años de gira Este nuevo montaje de la saga lleva dos años de gira y, según señala el actor, «el publico lo sigue recibiendo con el mismo entusiasmo». «Es algo alucinante, tiene algo que hace que la gente se vuelva loca», prosigue el también maestro de ceremonias de The Hole X, que comparte ese rol con Eva Isanta, Canco Rodríguez y Víctor Palmero. «Cada uno de nosotros le da su propia impronta y, sin dejar de ser el mismo espectáculo, resulta diferente según quien esté en ese registro», continúa el actor, que asegura que «es un montaje que desde sus inicios la gente va a ver más de una vez, es algo alucinante». Para quien tenga preferencias sobre uno u otro de estos maestros de ceremonia, O´Dogherty actuará los días jueves 23 y viernes 24 de febrero, miercoles 1 y jueves 2 de marzo; Isanta conducirá el show el sábado 25 y domingo 26 de febrero, mientras que Rodríguez lo hará el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo. El elenco lo completan Vinila Von Bismark, que interpreta a la Generala además de ser la directora residente; Josse Zandoval como el Pony Loco y Coral Quiñones y Mónica Riba como las Supernenas; Julio Bellido es Almon; Oleg Tatarynov es el comandante y realiza el número Pole Aéreo. Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia y Fran Velázquez son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Maru Limeres y Tamar Vela son las X Girls, Días Brothers son los Icarios y Carlo y Úrsula como Duo Roller. Historia del teatro O’Dogherty califica el recorrido de The Hole como «algo histórico» porque «te guste o no te guste, hay que reconocer que ha hecho historia en el teatro español». Este nuevo show cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodríguez como ayudante de dirección. El espectáculo The Hole comenzó su andadura bajo el eslogan «Hay que estar en el agujero para salir del agujero» con Paco León como primer maestro de ceremonias y llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional.