La artista internacional Rosalía llevará a cabo la subasta de un casco Motomami, un traje de su última gira y un poster - todos firmados por ella- y destinará el dinero íntegro a la Fundación Antonio Gala de Córdoba para jóvenes creadores. Esta es una de las acciones que la cantante llevará a cabo con motivo de su colaboración con Coca- Cola, para la que ha creado un nuevo sabor, con diseño personalizado de la lata, así como el single LLYML, con el videoclip correspondiente, el cual se ha estrenado este viernes.

En la Fundación Antonio Gala recibieron la noticia hace cuatro semanas mediante un correo electrónico del departamento de marketing de esta marca de refresco, el cual informaba de que "una importante cantante había elegido a la entidad para destinar todos los fondos de la subasta on line de sus pertenencias", así lo explica a este diario José María Gala, director de la Fundación Gala, quien se ha mantenido en conversaciones con la marca durante este tiempo hasta saber, finalmente, que Rosalía iba a ser la responsable de la donación.

"Todo el proceso se estaba llevando a cabo desde Coca-Cola Atlanta, porque a Rosalía le habían sugerido financiar a una organización internacional, pero ella tenía claro que quería ayudar a la Fundación por lo que entró en juego la sede de la marca en España para informarnos", explica José María. El siguiente paso fue agradecer a la cantante, mediante un mensaje a su correo personal, la aportación.

José María Gala: "Nos hemos sentido muy honrados de que nuestra manera de trabajar y nuestra misión hayan inspirado a la artista"

La Fundación Antonio Gala tiene como uno de sus estandartes el apoyo al desarrollo artístico e intelectual de jóvenes creadores. Una filosofía que va en consonancia con los valores que la artista promueve. "Nos hemos sentido muy honrados de que nuestra manera de trabajar y nuestra misión hayan inspirado a la artista", añade José María Gala. Por su parte Francisco Moreno, presidente de la Fundación Gala, también ha declarado su "alegría" y "gran agradecimiento" por la iniciativa de la recientemente ganadora de un Grammy

Mediante un comunicado, Coca-Cola ha anunciado que a la subasta on line le acompañará, además el estreno de LLYML, la creación de avatares personalizados en 3D a la que los fans podrán acceder escaneando un código QR en las latas especiales del sabor de Rosalía. "Estoy muy emocionada por el lanzamiento de esta bebida creada conjuntamente con Coca-Cola. Espero que todo el mundo pueda disfrutar como yo de este viaje lleno de música, sabores y creación. Me he divertido mucho creando LLYLM y he disfrutado mucho esta colaboración con Coca-Cola", ha declarado la Motomami.

Por su parte, un portavoz de Coca-Cola ha señalado que "la transformación es una forma de autoexpresión muy importante para las generaciones actuales, y no hay lenguaje más universal para esa transformación que la propia música", según el cual "Asociarnos con una artista como Rosalía, una auténtica inspiración por su manera de desafiar los géneros establecidos, para dar vida al nuevo lanzamiento de Coca-Cola Creations ha sido toda una revolución para nosotros y nos ha abierto nuevos caminos".