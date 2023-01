"Han criticado el inmovilismo de nuestro discurso, pero eso significa que mantenemos cierta coherencia"

En la escena independiente de nuestro país más vale no pronunciar el nombre de Los Punsetes en vano, aunque la banda vuelve a los escenarios con un sonido más cercano al punk hardcore que al pop de petardeo con el que llevan años combatiendo la indiferencia, en parte gracias a temas como Opinión de Mierda o Una Persona Sospechosa.

En AFDTRQHOT, séptimo disco impronunciable que presentan este viernes en el Ambigú de la Axerquía, los de Madrid se presentan más enfadados que nunca, también más finos en ironía. Han ido a lo seguro al contar de nuevo con el estudio de Paco Loco en las grabaciones y han arriesgado al dejar las mezclas en manos de John Agnello, asiduo a trabajar con bandas del nivel de Sonic Youth. Respecto al diseño escalofriante de la portada, luce el trabajo del artista de cómic underground Johnny Ryan. Pero en realidad el álbum es una manera natural de evolución para una formación que ha convertido en sello propio la canalización del hastío existencial con música. Así lo cuenta Jorge García, a cargo de la guitarra y de responder a la entrevista.

¿Cómo mantenéis el talante en un momento en el que el indie hace aguas?

No es que tengamos mucho que mantener. Digamos que nuestros discos y nuestras canciones son como nosotros, así que tampoco nos supone un esfuerzo. Muchas veces nos han criticado el ser inmovilistas con nuestro discurso, pero eso también tiene su reverso porque significa que mantenemos cierta coherencia. Hay quien le llama la atención que el último disco sea tan agrio viniendo de personas más o menos mayores, pero es que somos como éramos antes. En el panorama ocurre lo mismo, siempre hay grupos que están bien y grupos que son una mierda. No sé si es mucho peor ahora de lo que era antes.

En este último disco se nota una evolución bastante potente hacia el punk y el hardcore, ¿fue premeditada?

Realmente no. Antes de empezar un disco nunca nos ceñimos a ningún plan. Igual cuando tenemos algunas canciones escritas sí empezamos a fijarnos en el aire que nos dan y los caminos por los que nos están llevando para adecuarnos a sus virtudes.

Hay momentos guitarreros o incluso experimentales, sobre todo en temas como 'Ocultismo'

Esa alegría guitarrera siempre ha estado presente. Quizá en este último trabajo se note más, pero quien nos haya visto en directo sabe que solemos ir muy rápido y tocar muy fuerte así que no creo que el cambio haya sido tan brusco. Sí es cierto que Ocultismo es una canción diferente porque tiene muchas partes, con una especie de narrativa que te va guiando, cierto toque psicodélico. Creo que el disco es bastante setentero en cierto sentido. No lo llamaría indie, creo que es un disco de rock mucho más clásico y de punk, con referencias más antiguas. Incluso diría que es atemporal en ciertos aspectos.

Tengo entendido que no buscabais un sonido fácil para poner de fondo, sino uno que requiriese escucha, ¿De ahí que para descifrar el título del álbum haya que poner atención a los temas?

Por la edad que tenemos y nuestra manera de escuchar música nos gusta que la gente escuche los discos enteros y, más que dar las cosas fáciles, optar por letras de interpretación abierta para que cada uno se introduzca. Queremos que haya una interacción con las canciones más allá de cantar un estribillo. En cuanto a lo del título, terminó siendo así para no poner la frase entera que contiene una de las canciones, porque era muy larga. El acrónimo molaba porque era agresivo, llamativo, encajaba mejor con el contenido del disco.

Según la crudeza de las letras, ¿estáis más enfadados que nunca?

No lo sé. Igual no nos hemos dado cuenta y resulta que sí. No todo el disco tiene esa densidad, pero si se percibe cierto cabreo pues claramente de algún sitio habrá salido. No sé si más o menos que en otros momentos pero se ha agolpado todo en la misma dirección. Quizá se trate de la sensibilidad de cada uno, de reaccionar de cierta manera ante lo que ve.

Ese hastío por la vida contemporánea contrasta con vuestra actitud de seguir siempre adelante como grupo

Nuestra relación con el grupo es más o menos constante. Creo que en las letras de este disco se observa esa contraposición entre la parte laboral, las obligaciones que te chupan la energía, y la parte artística, con referencias a la magia. Esto último es en lo que merece la pena focalizarse para gastar el tiempo. En Ocultismo es donde se nota más este tema.

Además de la vida cotidiana, seguís buscando referencias en la literatura y el cine

Estamos bastante pendientes de ir leyendo y descubriendo cosas. Nos conocimos en la facultad de Ciencias de la Información, así que son referencias que han estado en nuestra vida desde ese momento o puede que incluso antes.

Desde que fichasteis por Sonido Muchacho compartís sello con Carolina Durante o las Cariño, ¿percibís un hermanamiento de bandas?

Es lo que hablábamos antes. El panorama, con sus altos y sus bajos, al final se resuelve en que hay temporadas con grupos que te gustan más y otros que menos. Sonido Muchacho, para mí, tiene algo guay y es que refleja el tipo de música que le gusta a Luís porque además de ser nuestro bajista dirige el sello, así que por algo nos quiere dentro. Se produce como una especie de salto generacional con los grupos porque a ellos les gustamos nosotros y a nosotros nos gustan ellos. A mí me gustan bastante casi todos. Después de muchos años de pasar por sellos donde estaban bandas con las que no teníamos mucho en común, ahora está muy bien vivir lo contrario.

¿Sois conscientes de seguir siendo referente para las nuevas generaciones?

Se tiende a pensar que en el pop y en el rock los primeros discos de las bandas son los mejores porque son los más urgentes. Con el cine o la literatura la gente no tiene esa idea tan metida en la cabeza. A mí me sorprende porque si llevamos más de diez años escribiendo canciones no es descabellado pensar que con quince años de experiencia las hagas mejor. Pero parece que esto no se asimila en el rock. A mí me parece algo muy lógico y prefiero nuestros últimos discos a los primeros, porque están mejor escritos y son más finos de intención.

Venís de llenar La Riviera pero no dudáis en pasar por pequeñas salas de otras provincias, ¿os sentís más cómodos en formato menor?

No necesariamente. Es una elección más de cada uno, del momento. Puedes estar igual de a gusto o de incómodo en una sala pequeña, que en una grande o en un gran escenario de festival. A mí particularmente me gustan las salas grandes y podríamos ir a una sala mucho más grande en Córdoba pero no la íbamos a llenar. Tenemos que ver también lo que se ajusta a nuestro tamaño. Lo demás depende de los sitios o las salas concretas.

Nos gustaría que se nos viese como un grupo que hizo las cosas bien y que cuando alguien lo escuche dentro de muchos años diga "joder"

La banda nació muy inspirada por la música de la movida madrileña, ¿miráis hacia esa época con los mismos ojos o directamente miráis hacia el futuro?

Lo de la movida no es tan así, pero se difundió mucho por los medios por cómo se percibía el tono de voz de Ariadna. Sí es cierto que están todas estas referencias de principios de los 80, pero también nos han atraído siempre sonidos anteriores, más clásicos e incluso el primer punk. Entiendo la conexión, pero no es que haya sido una referencia definitiva y extensible a todo el grupo. Ariadna sí que es más fan de ese rollo, a mí no me gusta tanto. Tenemos un mix de referencias. Nos vamos quedando con cositas de los grupos que vamos descubriendo, aunque no siempre se descubre hacia adelante. Nosotros somos más de descubrir hacia atrás. Con cada disco vas sumando cosas.

¿Cómo os gustaría que se viese a Los Punsetes dentro de la historia de la música española?

Como un grupo que hizo las cosas bien y que cuando alguien lo escuche dentro de muchos años diga "joder". Pero eso mucho después de haber sacado nueve o diez discos o de todos los que saquemos antes de jubilarnos.