Nace la banda 'Las Sosas' para añadir 'un toque picante' de rock a la escena de Córdoba

Ni siquiera han presentado oficialmente su primer disco y ya cuentan con un número notable de adeptos tanto en los ambientes nocturnos como en las redes sociales, en las que Las Sosas atesora un número potente de seguidores pese a no llevar ni un año completo en activo. De ahí que sea tan esperado por su público el encuentro estelar con sus temas propios, este sábado 21 en el Ambigú de la Axerquía, en lo que será un concierto gratuito enfocado al baile desenfrenado.

Al menos eso promete su batería Fernando Rivas, portavoz de la formación en esta ocasión, quien asegura una voluntad desde el principio por componer canciones, "porque las versiones están geniales y todos las hemos hecho en nuestra trayectoria como músicos, pero nos apetecía hacer algo nuevo". Novedad que viene en forma de un garage rock con tintes sesenteros, guitarras poderosamente distorsionadas bajo una voz melódica pero no menos contundente. Resultado que han plasmado en más de treinta canciones que han despertado la curiosidad y la buena acogida de figuras como José Antonio García, líder de los 091, o el entorno de los granadinos El hombre garabato, por lo que desde la capital de la Alhambra, meca andaluza de la música alternativa, ya les demandan un bolo.

Motivo suficiente para sentirse "abrumados", declara Fernando, vinculado al instrumento desde hace más de treinta años con grupos como Crónica Negra, Roadrunner, y los Flamingos, este último cercano al surf rock. Pero el momento determinante vino con su entrada en Los Crudos por comenzar a tocar con Raquel Villalba y Jesús Jaén, ahora bajista y guitarrista simultáneos de Las Sosas. A la voz se unió Vivi Serrano, integrante del Coro Góspel de Córdoba, para aportar carácter dulce a letras gamberras en las que no faltan referencias juguetonas al costumbrismo local, como el típico perol en Los Villares que se nombra en el tema La Egoísta.

De momento solo se pueden conocer unas pinceladas de su música, antes del concierto de este sábado, a través de su canal de YouTube. Aperitivo antes de un disco que ha sido grabado en el estudio No producciones, con Juan Carlos Pastrana, quien estará a los mandos de la mesa de sonido en un Ambigú que anticipa ponerse "hasta los topes".

Un nombre surgido de una anécdota

La presencia femenina en los grupos de rock no es habitual en la escena cordobesa, como admite el batería, pero este es solo un aliciente más para los melómanos voraces por nuevos descubrimientos y que en lo que respecta a Las Sosas no guarda relación con su nombre. La ocurrencia vino por parte de la hija de Fernando Rivas, quien llamó por error al antiguo grupo de su padre Los Sosos, en lugar de Los Crudos. Tiempo después, cuando la formación de la nueva banda estaba buscando un nombre, la hija de Rivas lo vio claro: "¿Por qué no las sosas?". A todos les gustó. Claro que en su eslogan Making it Spicy, el que aparece en las camisetas que los seguidores no paran de compartir por redes, dejan claro que su objetivo es rasgar guitarras hasta dejar un sabor de boca en el público que no haga justicia a su apelativo.