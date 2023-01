«Es evidente que el documental vive ahora una época dorada»

La cineasta Laura Hojman, socia de la productora cordobesa Summer Films junto a su pareja, el cordobés Guillermo Rojas, vive momentos dulces ante la nueva temporada de premios cinematográficos. Tras los Forqué, la siguiente cita será el próximo sábado en Sevilla, donde se celebrará la gala de entrega de los Asecan, a los que opta en cuatro categorías con el documental A las mujeres de España. María Lejárraga, una cinta con la que también se medirá en los Goya, donde compite en el apartado de Mejor película documental.

Después de los Forqué, este sábado tiene otra cita con los premios, esta vez los del cine andaluz, antes de los Goya. ¿Muchos nervios?

Son unos premios a los que tengo mucho cariño, es como estar en casa. También tengo muchas ganas de ver a los compañeros y de celebrar la fiesta del cine andaluz.

Un cine que va viento en popa.

Sí. Llevamos unos años en los que el cine andaluz está demostrando que se pueden hacer buenísimas películas y producciones desde aquí, sin necesidad de irse a Madrid. Es una maravilla.

¿Cómo llega a María Lejárraga? ¿Qué le llevó a hacer este documental?

Fue una decisión casi inmediata desde el momento que conocí su historia a través de una biografía de Antonina Rodrigo que cayó en mis manos por casualidad. Me quedé fascinada y al mismo tiempo sentí mucho enfado al pensar que una mujer como ella, una de las más importantes e influyentes de nuestra historia contemporánea, era prácticamente una desconocida. Me planteé qué estábamos haciendo mal como país para que esto fuera así. Entonces decidí que había que contar esa vida, no solo por ella, sino por todas, porque su historia es el ejemplo perfecto de la invisibilización que ha caído sobre las mujeres.

¿Qué destacaría de esta pionera del feminismo en España?

Su absoluta modernidad y vigencia en la actualidad, de lo que dan prueba sus Cartas a las mujeres de España, que se han reeditado ahora y van por la cuarta edición. Ella escribía hace más de un siglo de cosas en las que estamos trabajando ahora, como la reivindicación de un espacio y un tiempo propio; la deconstrucción del amor romántico, cuando le dice a las mujeres que no se jueguen todo a esa carta, que la vida y la felicidad están en otras cosas. O cuando habla del deber de la felicidad y la diversión, porque señala que una mujer que siempre está triste o trabajando no puede estar sana.

Ella decidió firmar con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. ¿Qué ocurre cuando él muere?

En efecto, fue un pacto. Ellos crearon una marca en la que ella era la autora y él se dedicaba más a la parte comercial. Funciona muy bien hasta que se separan, pero lo peor llegó cuando él murió, porque también muere su firma y no puede seguir trabajando e, incluso, perdió sus derechos de autor y se quedó en una situación lamentable.

Parece que cada vez hay más interés en incorporar a las mujeres a la memoria histórica. ¿A qué cree que se debe?

Responde a una demanda social. Estamos viviendo un momento en el que la sociedad, sobre todo, encabezada por las mujeres, ha dicho ‘hasta aquí’. No podemos seguir permitiendo que se nos invisibilice, que no se cuente nuestra historia o que sigamos sin aparecer en los libros de texto. Está todo por hacer, por eso creo que esto que se refleja ahora en el cine responde a una demanda, una necesidad de conocer nuestro relato y de difundirlo, porque creemos que cualquier sociedad justa e igualitaria necesita conocer su historia completa y real e incluir a las mujeres en su historia oficial. También se debe al trabajo de muchas directoras y cineastas, porque en la mayoría de estos proyectos son mujeres las que están al frente.

‘Los días azules’ retrataba una España de la que nos han hablado poco. ¿Le interesa especialmente esa época de nuestra historia?

Sí, el tema de la memoria democrática me interesa y no solo por mirar al pasado, sino porque creo que es fundamental para poder entender el presente y mirar al futuro. Saber de dónde venimos y afrontar el futuro de una manera sana es un ejercicio que también hay que hacer a nivel colectivo y social. Y en España hemos tenido durante muchos años una laguna que es necesario recuperar.

Comparte con su pareja, el cordobés Guillermo Rojas, la productora Summer Films. No debe ser fácil conseguir financiación para este tipo de proyectos.

Es una productora pequeña y siempre cuesta mucho, pero lo cierto es que nosotros hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de Canal Sur, Televisión Española y la Junta de Andalucía y hemos podido sacar nuestros proyectos.

¿Vive documental una época dorada?

Absolutamente, y es evidente con su presencia en festivales y sus reconocimientos. Creo que se va entendiendo cada vez más que el documental también es cine con mayúsculas. Antes, era muy raro ir a una sala a ver un documental y, en mi propio caso, puedo decir que hemos estado siete meses programados y ahora volvemos otra vez hasta marzo. Esto es algo extraño, pero también demuestra que la percepción en los espectadores también está cambiando.

¿Con qué personaje está trabajando ahora?

Con un personaje andaluz, de Almería, muy interesante y desconocido en España que se llama Agustín Gómez Arcos. Nació en plena posguerra, se exilió a París, donde es muy reivindicado, y tiene una obra interesante. Creo que con él cerraré la trilogía que empezó con Los días azules y continuó con María Lejárraga.

¿Para cuándo una película de ficción? ¿No le atrae?

Sí, mucho. Y estoy en ello también, pero es una producción más costosa y estamos viendo cómo financiarla.