El próximo 18 de marzo la sala cordobesa Long Rock acogerá el concierto del homenaje a Queen más antiguo de nuestro país: Momo-Homenaje a Queen. La formación madrileña, liderada por Momo Cortés, quien fuera elegido por el propio Brian May para protagonizar el musical We Will Rock You en 2003, espectáculo que fue visto por más de un millón de personas a lo largo de los cuatro años que se mantuvo en cartel, regresa a Andalucía para visitar, además de Córdoba, las ciudades de Almería, Baeza, Cádiz y Sevilla.

Este espectáculo, producido por Tarambana Espectáculos y gestado desde las entrañas de Momo Cortés acompañado por una banda de músicos de una extremada calidad, es un homenaje de corazón a los míticos Queen, sin duda, una de las bandas más importantes del siglo XX a quien han rendido homenajes numerosos autores.