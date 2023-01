La Filmoteca de Andalucía acoge un nuevo ciclo de cine jurídico auspiciado por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba y el Colegio de la Abogacía de Córdoba. Un total de tres películas es lo que propone este programa, que vuelve a celebrarse después de que la pandemia lo haya impedido estos últimos años y cuyo objetivo es que “los jóvenes vengan a la Filmoteca y que ahonden sobre los temas de estos tres filmes”, que giran sobre el derecho fiscal español, la historia de la abogacía y cómo ha influido en la historia de la democracia española y en torno a la violencia sobre la mujer, “cuestiones todas ellas de las que se habla sin conocer demasiado del tema”.

Tras cada película se hará un coloquio conducido por la crítica de cine y abogada Carmen Castilla en el que participarán expertos juristas, según ha señalado este miércoles Cristina Costa, que ha añadido que en esta ocasión no se proyectarán clásicos, sino películas más contemporáneas “que pueden atraer más a los jóvenes”, muchas de ellas participantes en importantes festivales, como Hechos probados, de Alejo Moreno, que asistirá a la proyección el próximo jueves, a las 19.00 horas, en el inicio de este programa y participara en el debate posterior junto a expertos en derecho fiscal como Joaquín Fallos.

Un cine interesante "para toda la ciudadanía"

Castilla se ha encargado de presentar la programación, incidiendo en que Hechos probados, “es una película que se presentó en la Seminci y se ha visto muy poco, no ha tenido una distribución normal y las plataformas no se han atrevido a proyectarla porque el tema que aborda, con la Agencia Tributaria de por medio, no invita a que se popularice la cuestión”. Según ha explicado la experta, este filme “no solo aborda el derecho tributario, sino que está trufada de derecho administrativo o derechos humanos y, pese a ser un documental, tiene todos los ingredientes de una gran película de ficción, con thriller, terror y drama”, cuentines que pueden “interesar a cualquier persona”, además de tener “excelentes cualidades cinematográficas”.

Este también es el caso de la segunda de las películas del ciclo, La defensa por la libertad, de Pilar Pérez Solano, que también pasó por la Seminci, ha estado presente en múltiples certámenes y retoma el tema de la relevancia que tuvo la abogacía en la consecución de derechos y libertades en la Transición española hasta la consolidadcón de la democracia española. “En este filme cobran importancia los atentados del despacho de abogados de Atocha y dialoga con cine y la actualidad”, ha destacado Castilla.

Por último, el ciclo se cierra el 23 de marzo con el filme de ficción francés Cosas humanas, de Yvan Attal, que este año se ha visto en la Mostra de Venecia. En ella se borda “el consentimiento en el tema de las relaciones sexuales, una cuestión que está muy de actualidad en España”, ha concluido Castilla, que ha insistido en que es un ciclo dirigido a toda la ciudadanía, a quien también invita a participar de los coloquios tras la proyección de cada uno de ellos.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha presentado este ciclo, del que ha destacado que ofrece la posibilidad de “ver en imágenes el mundo de la abogacía y el Derecho”, algo en lo que hay “mucho interés”.