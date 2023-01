Los Globos de Oro pueden darse por redimidos. Este martes por la noche, en la ceremonia de la 80ª edición que marcaba el retorno a televisión de los premios de la problemática Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tras un año desterrada por sus controversias éticas, financieras y de falta de diversidad, los galardones y la gala han recuperado su sentido.

Entre fiesta, ríos de champán y glamour en el Beverly Hilton de Los Ángeles, y pese a algunas ausencias, una auténtica lluvia de estrellas ha celebrado el cine y la televisión. Y la lista de ganadores ha estado dominada en categoría de drama por ‘Los Fabelman’ de Steven Spielberg, también premiado como director, y en comedia o musical por ‘Almas en pena de Inisherin’, que le ha valido el premio de guion a Martin McDonagh y el de interpretación a Colin Farrell. En televisión los grandes ganadores han sido ‘Colegio Abbott’, ‘La casa del dragón’ y ‘The White Lotus’.

En la noche en que ‘Argentina 1985’ se ha llevado el premio como película en habla no inglesa, también ha ganado estatuilla Guillermo del Toro, que con el premio por su ‘Pinocho’ en las manos ha bromeado sobre el alcohol (“algunos estamos borrachos, qué podía ser mejor”) y, en serio, ha reivindicado que “la animación es cine, no es un género para niños”.

También ha habido galardones para para Cate Blanchett por su interpretación en ‘Tár’ y para Michelle Yeoh por ‘Todo a la vez en todas partes’ y para Austin Butler, el ‘Elvis’ bajo la batuta de Baz Luhrman.

En busca de audiencia

A falta de conocer las audiencias de la retransmisión, que llevan tiempo en declive para todas las ceremonias de premios, los Globos pueden dar por cumplido su objetivo de haberse recolocado este año como una de las citas obligadas de Hollywood en su temporada de premios, quizá hasta incluso volver a colocarse la inadecuada etiqueta de “antesala de los Oscar”.

Nadie ha olvidado los problemas y corruptelas del grupo de periodistas internacionales que siempre se habían conocido pero fueron expuestas con contundencia en 2021 por el ‘Los Angeles Times’, provocando el boicot de Hollywood y el destierro de televisión. Pero tras reformas en su funcionamiento y en su composición (con seis nuevos miembros negros y abriendo las votaciones a más de un centenar de no miembros que suman diversidad de género y racial), y con un Hollywood ansioso por la publicidad y por tratar de llevar a más gente a las salas de cine, claramente ha levantado el castigo.

“Estoy aquí porque soy negro”

No es que se haya corrido un tupido velo sobre la problemática historia de los Globos. De hecho, Jerrod Carmichael, el cómico al que se le encomendó la presentación de la gala (y primer negro con esa función en 80 ediciones de los Globos), la ha abierto con uno de sus típicos monólogos, construidos más con observación filosófica de la vida que con chistes. Y su primera frase no ha dejado dudas de lo que quería transmitir. “Estoy aquí porque soy negro”, ha soltado, para poco después añadir: “No diré que eran una organización racista, pero no tuvieron un solo miembro negro hasta que murió George Floyd“, en 2020.

Carmichael ha contado también una anécdota de los intentos de la presidenta de la HFPA de reunirse con él para “educarle” sobre los cambios que ha realizado la organización, encuentro al que se resistió, convencido de que era ”indespedible”. Y hablado en su monólogo del dilema moral de aceptar conducir la gala, pero aprovechó para recordar que al final en los Globos, como en Hollywood y en tantos otros sitios, manda algo diferente. “Todos vivimos bajo la mentalidad de coger el dinero”, dijo. Y explicó que a él le convenció medio millón de dólares.

Los galardonados

Pese a esa nube que aún se cierne sobre los Globos se ha sentido como si se disipara por buena parte de las más de tres horas de ceremonia, especialmente ante algunos de los momentos más emocionantes y divertidos. Y esos los han protagonizado ganadores como Yeoh, que ha reivindicado su figura como inmigrante y mujer de 60 años y ha expuesto el racismo de Hollywood (“fue un sueño hasta que llegué”).

También emocionante ha sido el discurso de su compañero de reparto en ‘Todo a la vez en todas partes’ Ke Huy Quan, que ha dado las gracias a Spielberg por darle su primera oportunidad en ‘Indiana Jones y el templo maldito’. Y gloriosa en su divertido retrato de la perseverancia y en su agradecimiento al creador Mike White ha estado Jennifer Coolidge, premiada por su trabajo de reparto en ‘The White Lotus’.

Los esfuerzos de los Globos por rehacerse y abrir su votación a más variados miembros han latido también en otros premios y en el diverso palmarés, en el que aparece Angela Bassett por su trabajo de reparto en ‘Black Panther. Wakanda forever’. Se palpaba en los premios honoríficos a Eddie Murphy y al creador televisivo Ryan Murphy, que ha incluido en su discurso mensajes de apoyo a los jóvenes de la comunidad LGBTQ (y luego ha visto reconocido su último trabajo,: 'Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer'). Y quizá uno de los mayores exponentes y sorpresas ha sido el premio a mejor canción, donde ‘Naatu Naatu’, de la superproducción india ‘RRR’, se ha impuesto a temas de Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift.