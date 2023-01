La película "Seneca - On the Creation of Earthquakes", o "Séneca sobre la creación de los terremotos", que se estrenará próximamente y estará protagonizada por el laureado actor, John Malkovich, ya cuenta con su primer tráiler. El filme, aborda la relación entre Séneca y Nerón, del cual fue mentor desde su infancia y que terminó tratando de acabar con la vida del filósofo.

Sobre la película La película, de producción alemana, cuenta con un reparto de lujo. Además de la presencia del mencionado Malkovich en el papel de Séneca, el reparto incluye actores como Louis Hofmann, Geraldine Chaplin o Julian Sands, entre otros. Está dirigida por Robert Schwentke, que trabajó en películas como "La serie Divergente: Leal" o "Red". Se estrenará en el Berlinale Special Gala de Berlín, que comienza el próximo 10 de febrero. Posteriormente, concretamente el 23 de marzo, llegará a los cines alemanes para después publicarse en plataformas digitales, aunque se desconoce en cuáles. Pese a abordar un tema tan delicado como es el intento del emperador Nerón de acabar con la vida del escritor, filósofo y político nacido en Córdoba en el el 4 a. C., lo cierto es que la película tiene el humor como base sobre la que se desarrolla la historia. Cabe recordar que, fuera de la ficción, Nerón terminó condenando a muerte a Séneca. Lucio Anneo, conocedor de los crueles métodos que se iban a utilizar para acabar con su vida, decidió suicidarse antes de ser arrestado. El filme ha sido rodado en el norte de Marruecos. Otras películas sobre Séneca Cabe mencionar que no es la única película sobre Séneca que se estrenará próximamente, ya que "Séneca y Lucano, la virtud del imperio", un documental sobre la vida de ambos personajes y que está dirigido por Miguel Ángel y Fátima Entrenas, ya ha finalizado su rodaje y se mostrará al público en abril en el Teatro Góngora. El documental sobre la vida de Séneca y Lucano se estrenará este abril