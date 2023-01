El jurado del séptimo Premio Rosablanca de Fotografía 2022 ha concedido, por unanimidad, el máximo galardón de este certamen a la obra La guardiana, del fotógrafo artístico Raúl Villalba (Buenos Aires, Argentina), reconocido a nivel internacional. Recibirá el Trofeo Rosablanca concedido por Iniciativa Rosablanca, promotores y organizadores del concurso, la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF) y el premio en metálico de 1000 euros otorgado por el Ayuntamiento de Villanueva del Rey. En esta edición ha crecido en un 25% la participación, presentándose al certamen 1.644 fotografías de 704 autores y autoras de todo el mundo.

Este premio, con nivel internacional, se creó hace nueve años en la localidad cordobesa de Villanueva del Rey a propuesta del grupo familiar Los Rosablanca, disperso por España a partir de 1936. El anterior ganador de este galardón fue Jordi Ventura Carbó (Barcelona).

Nacido en Buenos Aires, Raúl Villalba se considera autodidacta y sus inicios en la fotografía fueron a los 17 años. El tiempo le transformó en uno de los fotógrafos creativos más reconocidos internacionalmente y en su país. Ha pasado por todas las ramas de la fotografía: publicitaria, retratista, portadas de libros, discos, cuentos, poesías, de numerosas e importantes editoriales y entra en el mundo de las exposiciones compitiendo y concursando en los salones fotográficos más importantes argentinos y de todo el mundo, obteniendo una numerosa cantidad de premios nacionales e Internacionales en países como Francia, Italia, Polonia, Sudáfrica, Hungría, Brasil, Luxemburgo, etcétera. Entre los premios más importantes se puede destacar la Copa del Mundo en la Bienal de Reims (Francia ,1983) y es considerado como uno de los mejores fotógrafos Internacionales.

También realiza numerosas muestras fotográficas colectivas e individuales en centros culturales y galerías de arte, tanto en Argentina, como fuera del país, todas con un resonante éxito y excelentes críticas.

“El doble juego del arte”

“En la fotografía, -dice Raúl Villalba- la técnica nos permite realizar fusiones de planos como sucede en ciertos sueños, y jugar con las distancias. Pero en la coherencia de la obra pasa inadvertido el artificio y emerge el contenido intelectual como en la escritura. El acercamiento subjetivo, casi pictórico de las imágenes, siempre nos provoca estremecimientos", añadiendo que "es algo más que poéticas representaciones bidimensionales (...). La mirada nos mira, viene hacia nosotros, nos toca, nos penetra... Y nos secuestra... Es el doble juego del arte”.

En cuanto a su dedicación casi exclusiva a la fotografía artística, responde con decisión que "me permite volcar toda mi capacidad creativa. No hay técnicas, no hay reglas. No puedo decir que sigo un camino para crear. Voy a donde mis sensaciones me llevan".

"Tal vez la única constante sea que trabajo en un estado de semiinconsciencia. Hago lo que siento sin pensarlo mucho, sin ponerme límites. Lo fundamental es dar vida a la imagen. Cuando está dado este paso vital, mi obra tiene sentido", concluye el ganador del premio.