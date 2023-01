Las cartas de tu ausencia es la primera incursión en la novela de María Ambrojo, una autora de Peñarroya-Pueblonuevo, en la que, aunando género epistolar y prosa poética, ha construido una historia vibrante sobre las relaciones de pareja y la imprevisibilidad de los acontecimientos que forman parte del día a día. Una historia de amor en la dimensión más cercana y reconocible de la vida diaria.

La pregunta es inevitable. ¿‘Las cartas de tu ausencia’ es una novela romántica?

Si por romántica se entiende una historia donde el amor es protagonista te diría que sí, rotundamente. Ahora bien, hay muchos tipos de amor en esta historia. Amor de pareja, amor filial, amor por las personas más cercanas, que es la amistad más sincera, y también amor por una misma, porque si no nos queremos, difícilmente podremos querer a quién nos rodea. Si hablamos de género literario, el amor siempre está presente en cualquier historia, sea cotidiana, policíaca, o histórica. En cualquier forma.

La protagonista de la historia sufre una profunda transformación ante lo imprevisible que podemos reconocer en estos tiempos, sobre todo a partir de todo lo sucedido en los últimos años, una crisis, una pandemia…

Es cierto que todo se ha vuelto más imprevisible y hemos asumido una mayor conciencia de nosotros mismos y de la fragilidad de la existencia, hemos ganado en lucidez. Pero la vida siempre es imprevisible y el amor siempre aparece de muchas maneras. Si no lo cuidas, en realidad no te importa. Y si no sientes que tu pareja está contigo, te acabas yendo. Lo mismo ocurre con las relaciones con padres, hermanos, amigos, etcétera. Hay cansancios o decepciones interiores que un día salen a la luz y cambian tu vida en un instante. Esa es la imprevisibilidad. Si un amor es fuerte, resiste hasta en los peores momentos, pero si no lo es, salta por los aires tarde o temprano. Esa fragilidad es actualmente mayor que nunca al darnos cuenta de lo vulnerables que somos.

Vargas Llosa dice que «si el amor no es romántico, ¿qué cosa es?». ¿Qué opinas?

En ese contexto de pareja, sin duda. El que vivamos en tiempos de etiquetas y señalamientos política y socialmente correctos, para quién lo práctica, por supuesto, no invalida la realidad. La realidad íntima y personal, la realidad individual de cada uno. Yo reconozco esa realidad en los autores que me gustan e inspiran, desde Antonio Gala, un auténtico maestro de la literatura, hasta Javier Gomá, uno de los mejores pensadores y escritores españoles de la actualidad. Saben contar que es el amor.