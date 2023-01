La programación navideña del Gran Teatro dirigida al público familiar llega a su fin mañana miércoles 4 de enero con el musical Pinocho, una reinvención del cuento clásico escrito por Carlo Collodi que modifica de una manera muy original la historia y los personajes para acercarla mejor a los tiempos actuales. La propuesta que verán los espectadores presenta al muñeco original de madera con aspecto metalizado en forma de androide ya que es fruto de un experimento.

El escritor, compositor y director teatral José Masegosa ha dado una nueva vida, distinta y divertida, al Pinocho que todos conocemos. Su versión moderniza el texto del autor italiano a través de la adaptación más revolucionaria que pueda imaginarse, convirtiendo la historia en un musical para toda la familia con tintes tecnológicos y futuristas con el que pretende ayudar a los más pequeños a entender las consecuencias de la mentira y el valor de la amistad.

El argumento gira alrededor de Cereza, una niña inventora de 14 años muy inteligente, intrépida, superdotada y extremadamente creativa. Lo malo es que tiene un grave problema: no sabe interactuar con los demás, lo que le impide, a pesar de su necesidad de tener amigos de verdad, relacionarse con otros niños. Cereza utiliza las redes sociales para intentar ser popular y hacer amigos, pero ni por este medio logra conseguir lo que quiere y dejar de estar sola.

Un niño robot

Para combatir su escaso don de gentes, la pequeña inventora decide crear un niño robótico llamado PIN8 para que se convierta en su mejor amigo. Sin embargo, las cosas no salen como desea ya que el androide carece de sentimientos, de forma que su creadora le enseña a mentir para que parezca que los tiene y se interese por ella, aunque la realidad es que el invento no funciona. Entonces aparece la magia y de su increíble ordenador brota Troyana, uno de los personajes más espectaculares del musical, mezcla de hada, virus informático bueno y hechicera, que intentará ayudar a Cereza convirtiendo a Pinocho en un niño. ¿Conseguirá que no mienta más y pueda ser el mejor amigo de Cereza?

Pinocho es una producción de Showtime estrenada en el madrileño Teatro Calderón. Su renovación de la fantástica aventura del personaje creado por Collodi, apoyada en un sólido reparto, canciones mágicas y una futurista puesta en escena, ha conseguido un gran éxito de público y crítica.