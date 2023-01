Un 2023 con mucha música

Año nuevo música nueva. Cuando la vida se impone y vuelve la explosión del ocio al aire libre, también lo hacen los conciertos. Ese ritual colectivo casi sagrado por el que el público se reúne con sus sanadores de espíritu. En 2023 llegará a Córdoba un aluvión de opciones para todos los gustos, desde los artistas más conocidos e internacionales a las opciones alternativas e incluso a quienes encabezan las tendencias emergentes.

Asimismo, los asiduos a estas citas tendrán variedad de espacios donde elegir, ya que la oferta se distribuye por los teatros del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), la plaza de toros de Los Califas y los pubs de la ciudad, sin olvidar la potente programación que impulsan las salas de conciertos. Un panorama idóneo en el que abrir los oídos y dejarse la garganta.

Enero | Inicios con indie y folk

Nada puede levantar tanto el ánimo como comenzar el año escuchando a Los Punsetes, la mítica banda de indie pop de ritmos pegadizos y letras irónicas, con reminiscencias de Kaka de Luxe, Parálisis Permanente o Los Planetas. Estos madrileños llegan al Ambigú de el 27 de enero para celebrar con su público la alegría (o no) brillante de vivir en temas míticos como Opinión de mierda, Tu puto grupo o Me gusta que me pegues.

Pero antes, el 14 de enero, la misma sala acoge el doblete de Mteörik, la banda de krautrock a la española liderada por Jonka Zarko, que acaba de estrenar disco, y Volpina, el grupo de Migue Pérez que presentará nuevos temas cargados de vibraciones poperas nostálgicas. No obstante, el Ambigú comenzará su programación de enero el día 7 con el folk rock de P.A.Barham & the Varlets, quienes llevan en su nuevo E.P. Nobody’s Home la parte más doliente y hermosa del desarraigo. El 20 de enero, la misma sala servirá al ‘power trio’ madrileño Gilipojazz para desplegar su mezcla de jazz, rock y merengue con todo el sentido del humor.

La sala Hangar también se suma a la programación local de enero con el concierto, el 13 de enero, de la cantante y compositora madrileña $amuraï relacionada con artistas como Nicky Jam y con ritmos que la van situando poco a poco en las listas más escuchadas en España y Latinoamérica. Esta dejará paso en la misma sala, el 20 de enero, a Marmi, el joven artista catalán que se ha hido haciendo un hueco en el pop con colaboraciones como la de Tu foto del DNI, con Aitana. Un poco más adelante, el 27, esta sala recibe a Full. La banda de indie rock se lanza a los escenarios con la gira Desconexión, a modo de despedida previa a su retiro indefinido, después de que lo hayan hecho compañeros de género como Second.

Pero para levantar los ánimos están los madrileños Morgan quienes, tras dos años, vuelven en su mejor momento gracias al álbum The river and the stone, que empezaron a trabajar tras el confinamiento, con un resultado a la altura de cualquier leyenda americana. Pasarán por la sala Impala el 27 de enero.

En un formato más íntimo, Paula Rubio, cantautora cacereña, y Luís G. Lucas, cantautor gaditano, llevarán su guitarra y ukelele al Long Rock, el 15 de enero, para presentar algunas canciones inéditas antes de su publicación.

Febrero | Entre la reivindicación y el rock alternativo

Álvaro Suite, antiguo guitarrista de Bunbury y veterano miembro de bandas como Pinball o Los Labios, dio el salto en solitario a la música en 2020 con La Xana, pero pasará por el Ambigú de la Axerquía el 3 de febrero para presentar Fantasio (2022), un giro pop, estilo Bowie, a su trayectoria rockera. Ese mismo día, en la sala Impala la banda indie murciana Viva Suecia se reencuentra con su público cuando su último disco, El amor de la clase que sea está recién salido del horno.

El heavy metal reinará el 4 de febrero con el concierto de Adventus en la sala M100. Después de agradar a crítica y público con Morir y renacer, pretenden volver a hacer volar melenas en Saudade.

Un tono muy distinto proponen los irónicos Antílopez, quienes visitarán la sala Impala el 11 de febrero, con su acostumbrada crítica social, esta vez tintada de mayor ingenio en el disco Mutar Fama (2021). Algo después, el 18 de febrero, Shinova acude también a la sala Impala con La buena suerte. Tras encabezar festivales como el Sonorama Ribera y llenar recintos emblemáticos como La Riviera, la banda indie desplegará su magia con los adeptos de la capital andaluza. Pero si se habla de adeptos, pocos son tan entusiastas como los del hip hop y el rap. Géneros que cobran fuerza en el estilo de MAYO214, quien llega el 25 de febrero a la sala M100.

La programación del Teatro Góngora también cobra fuerza en febrero con los conciertos de Rocío Márquez y Bronquio, el día 23, y de Subtónica, el día 25. La cantaora flamenca Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio, mostrarán al público el resultado de su proceso de exploración musical, que confluye en el proyecto Tercer Cielo. Lo que propone Subtónica, el grupo de Javier Estévez y Paco Récord, por otro lado, es presentar su último álbum, Desconocidos, que han ido desgranando single a single para causar expectación.

Marzo | Momentos de pop y psicodelia en las salas

Las salas de conciertos se imponen como reinas de la oferta musical en esta época del inminente 2023. La sala Impala cita el 4 de marzo, cuando el dúo de música urbana Adexe y Nau pasarán por Córdoba, a quienes adoran expresarse en la pista. El día 11, en el mismo recinto, el cantante y compositor Dani Fernández ofrecerá sus melodías pop con dejes folk a quienes lo han seguido después de que dejara la boyband Auryn.

La sala M11 propone celebrar el 17 de marzo la gira del 20 aniversario de la banda Despistaos. El día 23, esta misma sala da la bienvenida a Cepeda, el antiguo concursante de Operación Triunfo, quien continúa su carrera con la presentación de su último disco, Sempiterno, en alusión a «a todo aquello que no tiene final».

Al día siguiente, el 24, los Rufus T. Firefly vuelven a Córdoba y a lo que parece ser su segundo hogar, la sala Hangar, con ganas de derramar esas oleadas de fuerza psicodélica para la evasión que caracteriza a la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro. Decisión difícil para los amantes del pop rock teniendo en cuenta que el mismo día, en la sala Long Rock, Elefantes presenta su último disco Trozos de papel/ Cosas raras, con la incorporación del guitarrista Álex Vivero y un show totalmente renovado.

El 25 de marzo en Hangar ARCO, el guitarrista de El Puchero del Hortelano, promete un «potente y renovado concierto» con nuevas composiciones que lo alejen de su etapa en la banda.

Abril y mayo | Rock de barricada, lo urbano y Luz Casal

Justo el primer día del mes de la Semana Santa Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, que formó parte de Barricada, tiene una cita en la sala M100 con su banda de rock radical. Tiene intención de oferecer sonidos y emociones fuertes, con letras que no den pie a la indiferencia del oyente.

Un tono muy distinto al que pondrá la banda El duende callejero el día 14 de abril al Góngora Gran Café. Los cuatro chicos de El Carpio pretenden montar en la capital una fiesta al estilo música urbana, lo suficientemente grande como para volver a celebrar su éxito nacional con los más cercanos. Nadie es profeta en su tierra, pero estos músicos demuestran llevar la suya por bandera en la gira Viento del sur.

El plato fuerte de mayo lo sirve la gallega Luz Casal, quien viene a Córdoba el día 6. Aunque la artista todavía no ha desvelado el recinto que acogerá el concierto, sí es segura la expectación por un espectáculo que, esperan los adeptos a su voz, repase sus mejores temas.

Lo que sí está claro que en el repertorio del músico José Ignacio Lapido, quien pasará por la sala Hangar el 12 de mayo para presentar su último disco, A primera sangre.

Junio, julio y septiembre | Música de multitudes

El verano suele coincidir con el paso de grandes artistas por la capital, ansiosos por darse un baño de masas en los recintos al aire libre. Esta próxima temporada comenzará con la visita de un intérprete que no pasaba por Córdoba desde 2015 para presentar su disco Sirope. Se trata de Alejandro Sanz, quien probablemente llene la plaza de toros el día 10 de junio, cuando ofrecerá un show de más de dos horas de duración para dar al gran público lo que ansía: una escucha de sus últimas canciones antes de dejarse el alma cantando Corazón Partío, Amiga Mía o Mi persona favorita.

Una actitud no muy distinta a la que demuestra el público de El Barrio, siempre tan entregado al brebaje atemporal de flamenco, pop y rock que defiende el cantante del sombrero. A esto precisamente alude el título de su último disco, Atemporal, el cual sonará el día 16 de junio en la plaza de toros.

El día 17 de junio, el mismo recinto de Los Califas dará la bienvenida a otra de las voces más reconocidas del flamenco pop, la de Vanesa Martín. La cantante y compositora viene a presentar Placeres y pecados, un octavo disco que incluye los adelantos Si pudiera, Quién lo diría o Marzo, pero que no ensombrecerán los temas que la han catapultado a los primeros puestos delas listas de éxitos.

El 22 de junio el Ambigú de la Axerquía verá renacer al fantasma de los Ramones con el concierto de su antiguo baterista, Marky Ramone, quien hará una parada en lacapital para colmar de gusto a los fanáticos de las viejas glorias, del old school del rock.

También la plaza de toros es el lugar escogido, el 28 de junio, para el concierto de Tini, la artista argentina super ventas en América latina con un potencial cada vez más arrollador de seguidores en España. La que saltó a la fama por protagonizar la serie Violeta, emprende una nueva gira con varios discos a las espaldas, 14 millones de oyentes en Spotify, colaboraciones con Christina Aguilera o Coldplay, entre otros, y un cuarto disco más cercano a los ritmos urbanos que compartirá en el escenario frente al ruedo cordobés.

El 5 de julio, esta pista de albero contendrá el furor que despiertan los colombianos Morat. Simón Vargas Morales (Mochis), bajo y voz; Juan Pablo Isaza Pineros (Isa), voz, guitarra y teclados; Martín Vargas Morales (Marto), batería y Juan Pablo Villamil Cortés (Villaco), voz, guitarra y banjo, presentarán el que ya es su cuarto álbum de estudio, Si ayer fuera hoy, sin olvidarse de volver a reconocidos temas como No se va, Amor con hielo, llamada perdida o Cómo te atreves.

El 7 de julio será el turno de Hombres G. La icónica banda actuará en la misma plaza de toros dentro de su gira aniversario llamada 40 años y seguimos empezando; título que dicta una declaración de intenciones respecto a la trayectoria que todavía le queda por explotar a uno de los grupos más representativos del rock en español.

Finalmente, el calendario marca hasta ahora que sea Pablo Alborán quien finalice las citas con el gran público los días 8 y 9 de septiembre en la Plaza de Toros. El hecho de que se hayan fijado dos días para el cantautor en un recinto de tal aforo, demuestra el tirón inagotable de este músico discreto y de mirada tierna quien, desde que saltó a la fama con Solamente tú, no parece que se vaya a bajar de la cumbre del éxito. Frente al público cordobés presentará La cuarta hoja, su último álbum, sin olvidar otras aclamadas baladas románticas de su repertorio.

Así queda, por ahora, el calendario musical. La novedad de última hora es el concierto de Manuel Carrasco, fechado para el día 6 de octubre, aunque aúnno se conoce la localización.