Carrilleras "ivéricas", tofu marinado o albóndigas del abuelo, son algunas de las casi 200 recetas que se pueden encontrar en La Biblia de la Cocina Vegana, el nuevo libro de la cordobesa Gloria Carrión, quien ha tenido la oportunidad de presentarlo este miércoles en su ciudad natal.

El título recopila todas las recetas de esta creadora de contenido y amante de la cocina que acumula ya casi 500.000 seguidores pendientes de su manera creativa de experimentar con la comida de origen vegetal a través de su cuenta de Instagram. Contenido que guarda desde que se introdujo en el mundo de la cocina vegana hace ahora más de siete años, "porque al final estaba todo muy desperdigado y necesitaba clasificarlo para que la gente pudiera tener algo en el que pudiera encontrarlo todo", ha explicado la autora del libro.

"No concibo una cocina en la que haya productos de origen animal porque no consumo ni cabe en mi vida el uso y disfrute de los animales para mi beneficio". Para ella, hoy en día hay muchas posibilidades y "no cuesta tanto" introducirse en ese mundo «porque tenemos tanta información, producto al que podemos acudir y que cada vez somos más» pero hay que estar convencido de por qué lo haces, ya que es un proceso que requiere mucho tiempo. Según ha asegurado Carrión, la dieta vegana, avalada por la Organización Mundial de la Salud que es "viable y saludable" en cualquier etapa de la vida aunque «nosotros tenemos que suplementar la vitamina B12, las personas omnívoras la obtienen de carnes y pescados, pero en la mayoría de los casos estos también están suplementados porque la única forma de obtenerla es del suelo y es muy complicado», aclara.

Precisamente por eso, Gloria decide crear contenido y compartir su creatividad en la cocina con otras personas a las que les puede servir. "Mi evolución ha sido súper orgánica, fui poniendo fotos de mis platos, iban gustando y decidí crear la web y centrarme en ello. He ido evolucionando favorablemente, también con mucho esfuerzo y mucho trabajo autodidacta", detalla Gloria Carrión, quien confiesa que "para mi era un reto, crear platos diferentes con ingredientes que nunca había usado, que no tuviesen nada que envidiar a los tradicionales".

En su cuenta y ahora en su libro da vida a alimentos como el tofu, que a priori pueden parecer estáticos pero que "es fantástico, super nutritivo y tienen multitud de posibilidades", aclara la creadora de contenido. De hecho el tofu marinado, fue unas de las recetas más vírales de su cuenta de Instagram, que se pueden encontrar en La Biblia de la Cocina Vegana, además de las albóndigas de su abuelo o postres como las cheesecake veganas. "Son recetas fáciles de hacer, sencillas y que pueden gustar no solo a las personas veganas", subraya Carrión.

La autora ya había presentado el libro en Madrid y Barcelona pero no quería dejarse atrás su ciudad, por lo que ayer por la tarde lo hizo en La República de las Letras, en una presentación dirigida por Joaquín Pérez Azaústre, con mucha historia detrás. Parte de ella la contaron allí.

"Joaquín y yo nos conocemos desde hace muchos años. Yo estaba inmersa en la anorexia y un día decidí escribir lo que sentía", confesó la cordobesa. Esta carta llego a manos de este periódico, saliendo así a la luz la situación que estaba atravesando en ese momento Gloria Carrión y, seguramente, muchas otras jóvenes. Posteriormente, Pérez Azaústre, decidió dedicar una de sus columnas a ella. "En ese momento significó mucho para mi. Alguien me estaba dando voz, estaba creyendo en mi", contaba ella misma. Es por ello que lo eligió para que lo acompañase en su tierra y dedicase sus mejores palabras.