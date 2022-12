«La modernidad importa, pero sin olvidar ni cortar las raíces»

Aprendió a bailar y a caminar casi al mismo tiempo. Por eso, este cordobés de nacimiento no puede evitar unir su tierra a los pasos que muestra al mundo. El pasado jueves, sus piernas le llevaron a las tablas del Instituto Cervantes de Nueva York para representar Córdoba to New York, un espectáculo con el que unió la luz de la ciudad de los califas a la de la ciudad que nunca duerme.

No es la primera vez que Córdoba inspira a Rubén Molina, impulsor del espectáculo Mátame, sobre las últimas horas de vida de Manolete, o quien sigue triunfando en Francia gracias a Nuit Flamenco Acte II. Como antiguo integrante de ballets internacionales y como comandante actual de su propia compañía, lleva a cabo una labor de «diplomacia a través de la cultura», como él dice, para transmitir fuera ese orgullo por la raíz.

¿Cómo llegó a bailar por Córdoba en Nueva York?

No es la primera vez que llevo a cabo un trabajo de promoción de Córdoba. Empezamos el año pasado en el Teatro de la Torre Eiffel de París, cuando me llamaron desde el Patronato de Turismo de Córdoba para llevar a cabo un espectáculo para la difusión de la cultura de la ciudad. Aquellas actuaciones tuvieron mucho éxito en Francia. Por ello decidieron repetir el proceso en Nueva York, en el que me he encargado de todo el proceso de dirección artística. Pero ha sido un trabajo de colaboración para hacer deslumbrar Córdoba.

¿En qué consiste este espectáculo?

En este formato he contado mi historia en relación a la ciudad. Empiezo situando la acción en el patio de mi abuela, con el murmullo de las mujeres hablando. Me parecía una imagen muy exótica, teniendo en cuenta que ahora vivo en un país de Europa central en el que el clima no te permite pararte a hablar con la gente. Ahí ha comenzado el trabajo de exploración. El resultado ha sido una experiencia inmersiva de una hora, en la que contamos al espectador a través de baile, música y el texto las influencias culturales de la ciudad. Incluso nos remontamos a los tartesos. Pero es que el eco del flamenco está enriquecido por tantos años de historia. Claro que también ha sido necesaria una labor de documentación y para ello he contado con la ayuda de una periodista y documentalista de Radio Nacional de Francia, que está especializada en el flamenco y la cultura de Andalucía. Con su aportación fue cuando realmente me di cuenta de la riqueza que contenía lo que estábamos contando a través del arte.

¿Han empleado una potente infraestructura para lograrlo?

Tampoco tanto. El objetivo era que el público se sumergiese por completo en la historia cultural de la ciudad. El equipo de trabajo estaba formado por 6 personas, pero sí que ha habido un esfuerzo en el vestuario, en las luces. Lo más importante era trabajar desde la raíz. Córdoba también tiene esa sobriedad que queríamos plasmar sobre las tablas.

¿Llevarán el espectáculo a más teatros y países?

No lo sé, pero me encantaría. Es una parte que no depende de mí, sino del equipo de producción. Pero yo creo que sí porque es un formato que funciona. Dejamos la puerta abierta para ello y les damos las llaves.

La promoción de la ciudad es una constante en su arte

Por supuesto. Lo he dicho muchas veces, Córdoba ha sido y sigue siendo motor de mis creaciones, porque es mi tierra, la que me descubrió el flamenco. Sí que hay algo dentro de mí que me impulsa para darla a conocer. Quizá se trate de una forma de hacer diplomacia a través de la cultura.

Se tiene muy buena imagen de ella en el exterior, aunque quizá no se conoce demasiado

¿Cuál es la imagen de Córdoba en el exterior?

Quienes la conocen flipan, absolutamente. Lo digo precisamente con ese término porque define a la perfección lo que sienten quienes la descubren, por su magia, su autenticidad. No ha perdido su identidad a pesar de la expansión global de los viajes y el turismo. Se tiene muy buena imagen de ella en el exterior, aunque quizá no se conoce demasiado. Aunque, me pregunto si precisamente ese hecho no forma parte de esa autenticidad, su embrujo.

¿Cómo conjuga en sus espectáculos esa solera con la modernidad?

Me encanta la palabra solera y es muy importante para mí. El sombrero cordobés, por ejemplo, me encanta introducirlo en los espectáculos y a veces lo hago hasta sin justificación ninguna. El flamenco es un arte muy rico, del que me queda mucho que aprender a pesar de llevar muchos años en este oficio. Pero, como creador e intérprete, más allá de esa tradición, me gusta explorar e introducir las influencias que he obtenido de mis vivencias en diferentes partes del mundo. La modernidad importa, pero sin olvidar ni cortar las raíces.

¿Cuál diría que es la esencia común de sus trabajos?

La identidad. Mi sello. Algo inexplicable que permanece en la forma de expresarse. En concreto, yo trabajo mucho las transiciones porque son fundamentales y deben estar impolutas, sin olvidar la importancia de la música y el baile, claro está. Pero las formas de conexión de los espectáculos me parecen de especial importancia.

¿En qué está trabajando actualmente?

Está el proyecto que tengo con el bailarín y coreógrafo Allister Madin, que empezamos antes de la pandemia y se llama Géminis. Empiezo también a trabajar en dos creaciones nuevas. Sigo, además, con el espectáculo Nuit flamenco Acte II, que se renueva constantemente. Tampoco dejo de lado mis trabajos como coreógrafo. Netflix pronto estrenará una película en la que aparezco con una de mis coreografías.