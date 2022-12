El teatro infantil reina en la oferta escénica navideña

Las fiestas navideñas tienen como protagonistas indiscutibles a los más pequeños de la casa, siempre ávidos de aventuras y del derroche de imaginación que proporciona el teatro. Es por eso que los espacios municipales han dedicado al público infantil parte de la programación de este final de diciembre y el comienzo de enero. Estas funciones comenzarán el próximo miércoles, día 28, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro con la puesta en escena de Hara. El espíritu de la selva, un musical inspirado en El Libro de la Selva de Rudyard Kipling. Una obra llena de magia, fantasía y música en la que mayores y niños vivirán una experiencia inolvidable. Además de los temas más conocidos de la película de Disney, Lo más vital y Quiero ser como tú, en el espectáculo se entremezclan el swing y los sonidos típicos de Nueva Orleans.

El show se estrenó en el Jardín Botánico de Málaga en junio de 2017 y durante cuatro años ha sido disfrutado por más de 12.000 espectadores. Su argumento cuenta la historia de una adolescente que visita a su abuelo Mowgli en la selva y queda maravillada por la grandeza y la belleza del entorno donde vive. Mowgli relata a su nieta sus viejas aventuras con los animales de la selva y sobre el escenario aparecerán Bagheera y Kaa, que vivirán aventuras espectaculares junto a la protagonista. La finalidad de la obra es lanzar un mensaje de respeto y amor hacia la familia, la naturaleza y los animales que la habitan, y de esta forma ayudar a concienciar sobre la importancia de cuidar del medioambiente.

Al día siguiente, también a las 20.00 horas, el Teatro Góngora acogerá el espectáculo Imagina ¡Un circo mágico!, donde se recrea un mundo en el que los sueños se convierten en realidad porque está en nuestro interior la capacidad de soñarlo y de hacerlo posible. Imagina es el mundo donde vive Tula. Un mundo de color que, desde hace algunas Lunas, se ha teñido de grises debido a que Tula, una niña, lleva un tiempo triste y sin ilusión al comprobar que sus sueños siempre duermen y sueñan en despertar. Pero un día, llega a Imagina DaniDanielo, un viajero muy carismático y lleno de secretos que no dudará ni un instante en ayudar a Tula a pintar de nuevo sus sueños, dándole la posibilidad de poder conseguirlos, y demostrándole que no solo basta con soñarlos, sino que hay que trabajar sobre ellos. Ella no se lo pondrá fácil al visitante y en cada decisión dará un giro a los colores. Una obra cargada de magia, de números de circo, de música, de luz, de cambios, de ilusión y, sobre todo, de esfuerzo y de mensajes positivos. Daniel Corbalán y Úrsula Rosma dan vida a los personajes.

Ya en enero y casi en vísperas de la llegada de los Magos de Oriente recalará en el Gran Teatro Pinocho. El musical, que se pondrá en escena el día 4 a las 19.00 horas. La clásica historia de Pinocho y Geppetto llega al Gran Teatro el día 4, a las 20.00 horas, con un montaje que renueva esta fantástica aventura con un reparto de excepción, canciones mágicas y una futurista puesta en escena. Así, el escritor, compositor y director teatral José Masegosa ha dado una nueva vida, original y divertida, al cuento de Carlo Collodi. La joven Cereza es una niña inventora de 14 años, intrépida, superdotada, extremadamente creativa, pero con un gran problema: sin don de gentes, así que tiene una ardua necesidad de tener amigos de verdad. Como no lo consigue, ni siquiera a través de las redes sociales, decide comenzar un experimento con el cual creará un niño androide (PIN8), que se convertirá en su mejor amigo. El experimento no sale como ella desea, y PIN8 resulta ser eso, un androide sin sentimientos. Pero la magia aparece, y de su increíble ordenador brota Troyana, un virus informático bueno, que le ayudará a darle vida a PIN8. De esta forma, la historia que todos conocemos pasa a modernizarse más que nunca con la adaptación más revolucionaria que se pueda imaginar, convirtiéndose en un musical para toda la familia con tintes tecnológicos y futuristas con el que pretenden ayudar a los peques a entender las consecuencias de la mentira y el valor de la amistad.

La última propuesta escénica infantil se desarrollará en el Palacio de Congresos, también el día 4 a las 20.00 horas. Se trata de La gran aventura de los Reyes Magos. El musical. Con este espectáculo, una producción de La Gran Belleza, el recinto inaugura su programación infantil de 2023 de la mano de Gaudium Artes Escénicas, que propone a las familias estas navidades un musical con una original y divertida historia sobre los Reyes Magos, en la que todos sus intérpretes actuarán en riguroso directo.