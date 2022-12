El Festival Sonraíz, celebrado el pasado mes de junio en Carcabuey, continúa su particular cosecha de reconocimientos ya que, con tan sólo una edición a sus espaldas, sus responsables recogieron en Bilbao el Premio al fomento de la Igualdad y la Diversidad de Género en los Premios Fest 2022, que otorga la industria musical.

En esta ocasión, según se indica desde el Consistorio carcabulense, la iniciativa de Rootsound Music, auspiciada por el Ayuntamiento y con el apoyo de la Diputación de Córdoba y otras instituciones, como la Mancomunidad o el Grupo Desarrollo Rural -GDR- de la Subbética, Cajasur y la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, ha sido seleccionada en nueve de las 23 categorías que componen los Iberian Festival Awards, certamen que se celebrará del 11 al 13 de marzo de 2023 en Lisboa (Portugal) y desde el año 2012 viene consolidándose como el evento referente para los festivales que se desarrollan a lo largo del año en la Península Ibérica, ofreciendo además una amplia programación de conciertos y exposiciones.

En concreto, el Festival Sonraíz ha sido nominado en las categorías de Mejor Festival en Pequeño Formato (Best Small Festival), Mejor Festival de nueva celebración (Best New Festival), Mejor Actuación (Best Show Performance) para la que ofreció Queralt Lahoz, Mejor Fotografía (Best Photographer) para Jamie Walfisch, Mejor Promoción Turística (Best Touristic Promotion), Mejor Programación Cultural (Best Cultural Programme), Mejor Estrategia de Comunicación y Mercadotecnia (Best Communication & Marketing Strategy), Contribución a la Sostenibilidad (Contribution to Sustainability) y Contribución a la Igualdad (Contribution to Equality).

Para las cuatro primeras (Best Small Festival, Best New Festival, Best Show Performance: Queralt Lahoz y Best Photographer: Jaime Walfisch) es posible apoyar las nominaciones del Festival Sonraíz a través de la plataforma de votación incluida en la web oficial de estos prestigiosos premios (https://www.talkfest.eu), accediendo al apartado ‘Iberian Festival Awards’ y, posteriormente, en la pestaña ‘Nominees & Votes’ que aparece en el desplegable. En esta última, se facilita el acceso a la votación que permanecerá activa hasta el próximo 16 de enero.

Sin lugar a dudas, un nuevo logro para este evento que durante los días 10 y 11 de junio pasados reunió en Carcabuey a miles de personas para disfrutar de la música con un especial sello de tradición y raíz, como la que ofrecieron María Arnal, Marcel Bagés, Tanxugueiras, Queralt Lahoz, Ana Alcaide, Karmento, Mëstiza, Sandra Bernardo, Blanca Paloma, Jihan & David Heredia, Ruiseñora, Lourdes Pastor, Savage Project, Ussuru Sound y El Tragaluz Dj’s.

Al margen de lo musical, la cita también ofreció programa alternativo de gastronomía, naturaleza, talleres y exposiciones que conformó una propuesta con vocación de continuidad en el calendario nacional y autonómico de festivales.