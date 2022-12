El grupo Siempre Así celebra mañana jueves en el Gran Teatro de Córdoba su 30 aniversario con un concierto muy especial en el que interpretarán sus grandes éxitos, un espectáculo con el que están recorriendo toda España con una gira que han titulado Siempre 30 Así. Tres décadas de aplaudida trayectoria artística a lo largo de la que han sacado al mercado 16 discos con un éxito incontestable: más de un millón de copias vendidas y más de mil conciertos en España y Latinoamérica. Las entradas para asistir a su actuación en el coliseo cordobés están agotadas desde hace semanas.

Pero quizá el mayor logro de este grupo de amigos sevillanos es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de la vida de millones de personas. Y es que la rumba alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, de Siempre Así se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento festivo, ha llenado teatros y auditorios y ha conquistado a públicos de todos los gustos y de varias generaciones.

En su actuación en Córdoba, Siempre Así interpretará una veintena de sus temas más conocidos, canciones que han supuesto grandes éxitos en su carrera: Esa mujer, Siempre así, Tú serás mi amanecer, Se te nota en la mirada, Si los hombres han llegado hasta la luna, Se me va, Sevilla tiene un color especial, Para volver a volver, Salve del olé o la versión aflamencada que hicieron de la archiconocida My Way (A mi manera), entre otras canciones.

Referente del folclore popular

El grupo, surgido del Coro de la Hermandad del Rocío de Triana a principios de la década de los 90, es uno de los principales referentes del folclore más popular de Andalucía y, por supuesto, ejerce desde su creación como embajador de las tradiciones de la Sevilla más costumbrista. Sus siete componentes son Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, voces que ofrecen un paseo musical lleno de alegría y con paradas en lo que ellos consideran “cosas importantes de la vida”: el amor, la familia, la esperanza, la amistad, su tierra...

Siempre así, editado en 1992, fue el primero de sus 16 discos. El último Siempre Así Sinfónico (2019), álbum que salió al mercado justo antes de la pandemia: un trabajo junto con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla bajo la batuta del director inglés John Richard Durant que supuso un hito en su carrera y se estrenó como espectáculo en abril de 2019 en el sevillano Teatro de la Maestranza. Fue todo un acontecimiento, un éxito rotundo de crítica y público que agotó las entradas 3 meses antes del estreno. Poco después, en junio, Siempre Así hizo historia presentando este concierto en el Teatro Real de Madrid, coliseo en el que nunca antes había actuado un grupo de sus características.

Además de triunfar en muchos escenarios de España, son numerosos los grandes actos y eventos a los que el grupo sevillano ha puesto música. Cabe destacar entre ellos, la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo de 1999, celebrado en Sevilla, donde interpretaron el Himno Oficial del encuentro, o en los actos de celebración que tuvieron lugar en Madrid del Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica. En aquella ocasión cantaron , junto a José Manuel Soto, el himno oficial de la afición de la selección española, compuesto por encargo de la Real Federación Española de Fútbol.