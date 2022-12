José María Puerta muestra sus 'Paisajes encontrados' en la Diputación

Para el artista jienense José María Puerta, inaugurar en la Diputación de Córdoba es "como llegar a despertarse en un sueño", por la "ilusión", como ha confesado este martes durante la presentación, que le supone ver su obra en la Galería de la Arpillera del Palacio de La Merced. Precisamente la recopilación de lienzos en la exposición Paisajes encontrados, abierta al público hasta el próximo 10 de enero, refleja las ensoñaciones acumuladas en la memoria del autor durante sus encuentros con la ciudad de Córdoba.

Pese a ser natural de Jaén, Puerta ha vivido casi toda su vida en la Ciudad de los Califas, de donde es su mujer, así como también lo era su madre. Estuvo viviendo en Sevilla una temporada por asuntos laborales por lo que, a la vuelta, ha querido regalar a su tierra aquellos paisajes emblemáticos de sus vivencias entre naranjos, plazuelas, jardines y, como no, la Mezquita- Catedral, cuyo rostro corona el cartel de presentación de la muestra.

"He intentado que estos paisajes se encuentren", ha declarado el pintor; "algunos son rincones que me han acompañado en la infancia, espacios urbanos que he habitado siempre y que, cuando empecé a trabajar con la pintura, quise reflejar para tener siempre conmigo los recuerdos de mi infancia". Como el propio artista ha explicado, estos lienzos se acercan al realismo aunque, asegura Puerta, prefiere lo figurativo porque "me da más opción a expresar lo que siento cuando estoy elaborando un paisaje".

Pintar desde lo sensitivo

La doctora en Bellas Artes Erika Espinosa, autora del texto introductorio de Paisajes encontrados, percibe la obra de este autor como el resultado de "un contacto sensitivo" que logra un lenguaje pictórico a través del "goce del color, de la materia y la gestualidad". Sensaciones que evocan los entornos soleados, floridos de las pinturas expuestas.

Tras diez años dedicado a la pintura, José María Puerta ha vinculado su recorrido expositivo con Andalucía en Reflejos de Andalucía, Rincones de Sevilla o Andalucía Monumentos y Paisajes. Pero también ha protagonizado con su pintura eventos en El Real Círculo de la Amistad o en la sala Julio Romero de Torres, en la que conmemoró la Romería y Fiestas Patronales, así como lo hizo en la cita Paseando por Córdoba.

Esta última exposición, Paisajes encontrados, estará abierta al público en horario de 10.00 a 14-00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.