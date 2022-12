La joven filóloga, profesora y, ante todo, amante de la belleza Estefanía Cabello ha presentado este lunes en la delegación de Turismo y Cultura, dentro del ciclo Letras Capitales de la Junta de Andalucía, su último poemario El cielo roto de Shanghái, editado por Bartleby.

Se trata de una obra dividida en tres partes y que marca, tras 13 segundos para escapar (2017) y La teoría de los autómatas (2018) un punto de inflexión en la trayectoria literaria de esta creadora. La primera obra de las citadas obtuvo el 18º Premio Internacional de Poesía Gloria Fuertes, mientras que el segundo fue galardonado con el premio Valencia Nova poesía en Castellano. Por el contrario, El cielo roto de Shanghái quedó como finalista del premio Adonáis de Poesía Joven. Esto no fue más que un aliciente para la poeta quien, en lugar de dejar olvidados los poemas en un cajón, decidió seguir los consejos del jurado y llevar a cabo una revisión. "Cuando lo retomé, me quedé solamente con el treinta por ciento de todos los poemas porque algunos ya no me representaban", ha declarado a este diario.

Comenzó a escribirlo hace cuatro años, cuando trabajaba en China y precisamente desde ese exotismo parte una voz poética femenina que se encuentra perdida en ese mundo ajeno y la cual, a través de tres partes diferenciadas, retoma un viaje hasta llegar a sus orígenes. La última parte, que consta de un único poema, se centra en la vuelta a Andalucía y se sostiene sobre "los recuerdos que más me gustaban de mi tierra", ha aclarado la autora. "Ha sido un reto transitar por diferentes modelos de poemas, pero quería interpelar al lector para que acompañase a la voz poética en ese viaje hacia lo positivo; ¿Con qué queremos quedarnos de nuestros recuerdos y qué queremos buscar?", ha explicado.

La obra se divide en tres partes y culmina con un poema extenso sobre los recuerdos de Andalucía de la autora

Mientras que La teoría de los autómatas abordaba los inconvenientes de un mundo cada vez más gobernado por la tecnología, este nuevo libro recoge esa temática con mayor optimismo y la vista puesta hacia un futuro prometedor. "Para un creador es fundamental tener esperanza", ha asegurado quien dice encontrar la fuerza para habitar un mundo cada vez más complicado en "lo bello de las cosas". En esto coincide Estefanía Cabello con Antonio Barquero, encargado de acompañarla ayer en la presentación. Ambos están unidos por una "amistad intensa de cuatro años", según cabello, germinada en un "círculo cultural pequeño pero expansivo", como describe la poeta al ambiente literario local. Ella, que a los 29 años ya ha trabajado en México, Nueva York, Polonia o Marruecos, atesora ese extenso bagaje de estímulos para regalar siempre al sur, al origen. Confiesa, de hecho, que ya se encuentra trabajando en un nuevo poemario, como corresponde a su inquietud sensible.