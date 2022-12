El artista Borja Cámara Pasadas ilustra doce canciones actuales en la muestra 'Tracklist'

El artista cordobés Borja Cámara Pasadas, perteneciente al colectivo Algazara, y cuya obra se enmarca en esa nueva corriente que pretende dotar de nuevo significado a los códigos estéticos tradicionales del andalucismo, inaugura su exposición Tracklist este viernes 16 de diciembre en la galería Ostin Macho, a las 20.00 horas.

La muestra, compuesta de una obra original en acrílico y láminas de edición limitada, es el punto de partida con el que el autor pasa a denominarse oficialmente "ilustrador digital" después de haber participado en exposiciones y colaborado en proyectos como los eventos de Cervezas Alhambra, el Teatro Eslava o la revista Salvaje, así como la ilustración de los discos de O' Cristo, Mëstiza y David Donnier, entre otros trabajos.

El títuloTracklist alude, literalmente, a una lista de canciones muy actuales ilustradas. En palabras del propio Cámara Pasadas, "He aprovechado la ocasión para experimentar con los colores, las tipografías y seguir construyendo un lenguaje propio que pueda tener tantas interpretaciones como los ojos que lo vean. Baiuca, Aka Melosso o Rocío Márquez forman parte de esta lista de sonidos que me inspiran y me ayudan a seguir contando historias". Estas canciones se pueden escuchar al acceder con el siguiente código QR.

El apoyo de Ostin Macho

El lugar elegido para la muestra juega un papel crucial como punto de apoyo de la trayectoria de Cámara Pasadas. "Me gustaría compartir lo guay que es tener espacios como Ostin Macho en nuestra ciudad, donde podemos desarrollarnos y encontrarnos artística y culturalmente, porque mi trabajo no sería nada si no lo pudiese compartir y recibir vuestra respuesta y así conectar. Creo que pasa algo parecido con la música. Esta expo va un poco de eso", asegura el autor.

Ostin Macho cierra así su lista de actividades programadas este año 2022, que comenzó en el mes de abril coincidiendo con la nueva ubicación del local en la calle Duque de Fernán Núñez, donde ya han expuesto diferentes artistas nacionales como Dori Fernández, Julio Muñoz, Basilia Molina, Mariella Van Der Rijst, María Ortíz y Borja Cámara.

La muestra Tracklist se puede disfrutar hasta finales de enero.