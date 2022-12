Dos años después de estrenar su última película, Alex Sereno (Siempre es Otoño, Violeta y los días grises) regresa con su tercer proyecto Folie à Famille con la que pasa del drama romántico a la comedia negra y para la que cuenta con la colaboración de la gaditana Celia Kiedis en la dirección artística y de fotografía.

Rodada íntegramente en Córdoba estos días, con su equipo artístico de habituales y en un tiempo record de 8 jornadas, el equipo prevée finalizar el rodaje en enero cuando rueden 2 secuencias sueltas que les han quedado por hacer, y luego ponerse a buscar distribución para la película. "Hemos rodado el 90% de la película en 3 días en los que todos hicimos un esfuerzo físico y mental, aunque ha sido realmente agotador, también ha sido un reto del que hemos salido airosos porque el resultado hasta ahora es muy bueno" afirma Sereno, que espera concluir la película a principio de año y luego buscar distribución para la misma, esperando que corra la misma suerte que sus anteriores trabajos (Siempre es Otoño se estrenó en el festival de cine de San Francisco y acabó en Amazon Prime y Violeta y los días grises fue adquirida por Filmin para su estreno).

La historia de tres hermanos

Folie à Famille cuenta la historia de 3 hermanos al borde de los 30 y cuyas vidas son un fracaso y de lo cual culpan a su madre, con la que se reunen un fin de semana para comer. Sobre el guión, lleva rondando la cabeza del director desde la pandemia "Durante mucho tiempo no tenía historia, solo tenía muy claros los personajes, y en algunas versiones del guion les pasaban unas cosas o les pasaban otras, pero al final entendí que la historia era lo de menos, que lo que yo quería hacer, y lo que hemos hecho, es hablar de estos personajes ,de cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con el mundo. En ese sentido es mi película más psicológica en cuanto a estudio de personajes, y creo que para los actores ha estado bien salirse un poco de lo que estaban acostumbrados a hacer conmigo", afirma el director de la película, cuyo título alude a un término psicológico que se utiliza para hablar de cómo se contagian la locura los miembros de una familia de unos a otros.

El cineasta vuelve así a terrenos conocidos, pues su cine tiene su eje en las relaciones personales. "Narrativamente habla de la familia como lugar de pertenencia, de la familia como un grupo de gente con la que igual te llevas mal, pero que sabes que al final del dia son los que te van a entender porque pasan por lo mismo que tú, aunque os odieis", "Me interesan las historias sobre las relaciones de los personajes, sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y por qué nos relacionamos como lo hacemos, ya sea una pareja, un grupo de amigos o como es en este caso: una familia. Una familia que se culpa a si misma de todos sus males pero que a la vez se necesita para seguir teniendo a alguien a quien culpar de sus fracasos", explica Sereno.

Escritor, productor y director

Sereno escribe, produce y dirige, contando con Celia Kiedis para la dirección artística y fotográfica, de la cual el director dice que "por mi manera de entender el cine me gusta ocuparme de todo, y me cuesta mucho delegar, pero cuando vi el trabajo de Celia supe que si me iba a entender con alguien iba a ser ella, y así ha sido. Realmente es la mitad de la película, porque somos muy parecidos en cuanto a referentes, pero al mismo tiempo tiene una visión diferente de la mía, y a día de hoy podría decir que aunque yo la haya escrito y sea el director, es su película tanto como lo es mía, y por supuesto espero poder seguir contando con ella en mi siguiente proyecto".

El reparto está encabezado por habituales en su cine así como nueva gente que se suma a su particular universo entre los que destacan Álvaro Agredano, Trini Alabanda, Fran Cubero, María Giménez, Araceli Hurtado y Jose Ruiz, con las colaboraciones de Ana Troyano, Flavia Ruffa y Pepa Susi entre otros.