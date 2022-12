Adentrarse en la vida de María Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado, le ha valido a la productora cordobesa Summer Films una nominación a los premios Goya en el apartado de mejor película documental. Su directora, y socia de la productora junto al cordobés Guillermo Rojas, Laura Hojman, celebra con mucha felicidad su primera vez en la carrera a los premios del cine español en «el año más difícil de los Goya por los grandes nombres y trabajos que había en la categoría de documental». Y lo dice porque Summer Films es una «productora pequeña, que trabaja desde Andalucía» y este reconocimiento le hace «recordar todo el trabajo que hemos hecho, pasito a pasito».

Bajo el título A las mujeres de España. María Lejárraga, Hojman se introduce en un tipo de cine que intenta rescatar la memoria histórica de este país y la labor de muchas mujeres silenciadas, lo que para la directora es «de justicia». «Me da la sensación de que algo ha cambiado por fin y que las mujeres no estamos dispuestas a que se nos siga borrando de la historia», señala la cineasta, que considera que «es un movimiento imparable» porque «no podemos permitir que nuestro relato siga invisibilizado, es un desprecio».

No es frecuente que las productoras apuesten por este tipo de temas, pero Hojman y Rojas aseguran que «entendemos el cine tal y como entendemos la vida y yo no podría hacer cine sin ese compromiso social, con las cosas en las que creo, no podemos separarlo de lo que somos». Ganar el Goya supone para esta productora «poder seguir trabajando» y un espaldarazo para siguientes proyectos y su financiación.

Por su parte, Rojas, igual de feliz que su compañera, asegura que ha sido un proyecto «muy bonito y necesario al que había que lanzarse». A nivel de producción, confiesa que «hubo que hacer cierta labor didáctica para conseguir financiación, ya que los representantes de las instituciones no sabían muy bien de la importancia de esta mujer», pero, finalmente, A las mujeres de España. María Lejárraga se ha convertido en una coproducción con Televisión Española, que ha contado con la participación de Canal Sur y el apoyo de la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta y la Fundación SGAE, «que nos dio la oportunidad de trabajar en el Palacio Longoria de Madrid».

Una prolífica dramaturga

Las obras de María Lejárraga vieron la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. Se trata de la dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, autora de obras como Canción de cuna, llevada al cine en cinco ocasiones, o del libreto de El amor brujo, de Falla. Fue, además, diputada por la Segunda República y fundadora de proyectos pioneros para los derechos y las libertades de la mujer. A las mujeres de España. María Lejárraga es también la crónica de un momento histórico encabezado por un núcleo de mujeres brillantes y valientes que quisieron construir un futuro mejor, y cuyos sueños de progreso fueron malogrados al estallar la Guerra Civil. La ceremonia de entrega de los 37 Premios Goya, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES de Sevilla el 11 de febrero de 2023.