Ramen! gana la final de Música Propia By Planneo. Este martes el Quiosco de la Música de La Victoria en Córdoba volvió a ser el escenario para la final de Música Propia By Planneo, el concurso de música que busca reconocer iniciativas que suman originalidad y talento y que, en su nueva edición, alzó como vencedor al dúo de punk rock Ramen! tras una final de las más reñidas que se recuerdan.

El jurado lo tuvo muy difícil para tomar preferencias entre tres propuestas, bien diferenciadas, que defendieron un directo muy digno ante quienes no se dejaron disuadir por el frío. Pero si alguien le hizo un corte de mangas a las bajas temperaturas fue Carlos León, guitarrista de Ramen!, quien no dudó en salir descamisado al escenario junto a su compañero de bolo, Ramos, quien sustituyó al batería original- Youh se encontraba en Cuba por trabajo-. Ambos hicieron temblar La Victoria con temas del nuevo disco, El F***ing Ep, mucho más duro en sonido que su anterior Hot & Spicy Meal For Ladies, y que bordaron con el directo de los temas I Feel Love y Dreaming of the Angels.

Pero antes de asistir a la desvergüenza de los que todavía no se sabían ganadores, el público se divirtió con el pozoalbense Titín y su banda de músicos: Toti, Facundo, Eduardo, Javier y Javier Márquez al clarinete, como artista invitado. "Nuestras canciones son muy caseras, pero buscan transmitir algo más", declaró el vocalista, al defender temas como El problema es con el diyei, en tono de cumbia, o Los Mejía, en pura clave de ska. Hicieron alarde de su ironía elegante al hablar de "la pereza que da la vida" o de "quién está de acuerdo, la RAE o el pueblo". Una amalgama de cumbia con ritmos latinos y del sur que entró con gran atino en el oído del oyente. "Os queremos desde hace quince minutos muchísimo y, de aquí en adelante, todavía más", se despidieron con gracia.

La cantaora carpeña Isa Jurado defendió su visión contemporánea del cante jondo con la compañía del guitarrista y productor Toto Puerma, con el que prepara un disco, Andrés Cortés y Miriam Montes a los coros. Con un sonido bien armado, que hacía difícil distinguir si se trataba de un directo o de una emisión de radio, desprendieron esencia andaluza en temas como Y es verdad y el inédito Soy caminante. Ejemplificó el deseo sincero de las nuevas generaciones de respetar la tradición desde su presente, con la calidad como sentencia indiscutible.

Una disposición que no pasó desapercibida para nadie; ni para el presentador de la noche, Ramón Medina, quien dejó ver "la gran calidad que se reparte en Córdoba con estilos tan diferentes", comentó. "No tenemos nada en contra de quienes hacen versiones, porque hay que vivir de la música, pero en la radio queríamos impulsar a quienes se atreven a hacer música original, desde la pasión y lo alternativo", incidió el presentador de la Cadena SER.

De modo que el dinamismo, la frescura, las ganas de hacer música desde lo genuino, fueron las actitudes verdaderamente premiadas de esta cita que va camino de convertirse en una imprescindible de la escena joven musical cordobesa. La compleja deliberación del jurado determinó que el primer premio, dotado con 1.000 euros, sería para Ramen!; el segundo premio, de 600 euros, lo recibiría Titín y el tercero, de 300 euros, sería para Isa Jurado. Tras la emoción de la entrega de reconocimientos Carlos León, guitarrista de Ramen! aseguró sentirse "muy contento" por todo el proceso de la competición. "Aunque este premio en metálico sea bastante importante, considero que los tres grupos ganadores favorecemos algo que en Córdoba siempre ha faltado, y es el incentivo de hacer música por uno mismo, desde la pasión". En ese aspecto el mayor triunfo es para toda la ciudad.