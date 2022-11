El poeta, ensayista y crítico literario José Sarria presentó este martes, en la sede de la delegación de Turismo, Tiempo de espera, el último de una extensa trayectoria de libros publicados, 25 concretamente, que en este caso continúa con ese carácter introspectivo y de corte filosófico que envuelve la obra de este escritor.

Escrito durante el confinamiento, aunque sin tener nada que ver con esta etapa, Tiempo de espera reflexiona sobre tres elementos esenciales: transitoriedad, vulnerabilidad y una reflexión profunda sobre nuestra identidad. Alterna prosa poética con los poemas de estructura formal de textos clásicos y todo ello con una manifiesta relectura de Borges, Ángel Valente y Rafael ballesteros como pilares esenciales de la temática central. "Somos una especie de palimpsesto, porque continuamente escribimos sobre lecturas de otros", explicó el autor a este medio. Pero hay más. Las influencias de este malagueño, académico de la Real Academia de Córdoba, e instruido en economía, también proceden de la poesía andaluza y, más en profundidad, hispano musulmana. Un interés poco común que, aseguró, "surgió de forma casual, por una profesora de la universidad de Granada que me introdujo en la literatura sefardí, y que me llevó de la poesía sefardí a la poesía hispano musulmana, a la poesía árabe contemporánea y a la Andalucía magrebí", explicó Sarria.

La poesía árabe contemporánea es una influencia clave en la eterna pregunta existencial de Sarria

Estas influencias han generado un "poso constante" en su poesía, que siempre trata de invitar a un ejercicio de autorreflexión identitaria. "No se trata de buscar quién soy, eso sería muy superficial, sino de encontrar qué soy, porque da lugar a reflexiones más complejas", incidió el escritor, para quien "la poesía siempre es una invitación a la reflexión y si no tiene esa reflexión filosófica no es poesía", añadió.

Durante la presentación estuvo acompañado de la poeta Balbina Prior y de María Rosal; escritora, profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Córdoba y Secretaria general de la Asociación de Críticos de Andalucía, quien dijo de Sarria que es un "excelente poeta, significativo de la poesía contemporánea, que responde a los modos de vida y de ver el mundo de nuestro tiempo". Además de destacar su talento como crítico literario, Rosal alabó su "humildad y respeto por todo lo que ya se ha escrito antes" ya que, según la académica, "para escribir poesía no hace falta una sensibilidad especial, sino leer con respeto y curiosidad a los clásicos y los contemporáneos" y esta, sin duda, es una máxima constante en la actividad de Sarria. Claro que, después de escuchar sus palabras cuesta no entrever que, en su caso, la sensibilidad también está muy presente.