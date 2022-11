Córdoba respira arte jondo en la celebración del Día del Flamenco

Córdoba ha celebrado este miércoles el Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada día 16 de noviembre desde que la Unesco lo declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con una serie de actividades relacionadas con el arte jondo en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos el Teatro Cómico, un espacio que ha acogido por primera vez un espectáculo flamenco. Pero antes, la Junta de Andalucía ha conmemorado este hito con el acto Llamada al flamenco, celebrado en la Puerta del Puente y que ha contado con las voces de los alumnos de Cante del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, todos ellos pupilos del cantaor pontanés David Pino, que ha estado presente en el acto junto al delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena.

Desde este emblemático rincón de Córdoba, la celebración pasó al Teatro Cómico, donde han actuado el guitarrista Rafael Montilla Chaparro y los cantaores Rubén Márquez e Isa Jurado, acompañados a la guitarra por Juan Manuel Muñoz El Tomate. La semana del flamenco en este recinto continuará mañana jueves con una nueva sesión de los Encuentros en el Cómico, por los que pasará el célebre cantaor cordobés Manuel Moreno Maya El Pele. Esta iniciativa concluirá el sábado 19 con una nueva sesión de los talleres de dibujo infantil, que se celebran de forma habitual en este centro cultural. En esta ocasión, girarán en torno al flamenco y la figura de la cantaora Carmen Linares, reciente ganadora del Premio Príncipe de Asturias. Estas clases estarán impartidos por los artistas y profesores José Luis Muñoz y Victoria Camuñas.

Espectáculos en el Gran Teatro

Por otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba también ha querido recordar este señalado día a través del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), que, además de albergar una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, ha programado una serie de espectáculos protagonizados por figuras del cante, el baile y la guitarra. Así, a la actuación de esta noche de Marco Flores, seguirá el viernes el espectáculo La Leona, de Olga Pericet, mientras que el sábado será protagonista el guitarrista Niño Seve con la presentación de su primer disco, Luna de la Judería. Los espectáculos flamencos continuarán el domingo 20 con la puesta en escena de The best of flamenco magic.

Por su parte, el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco también ha querido conmemorar este día con varias actividades como un concierto didáctico que ha ilustrado musicalmente diversos palos del flamenco y que ha estado destinado al alumnado de diferentes IES de Córdoba, un taller de guitarra flamenca impartido por José Juan Pantoja, la presentación del libro-disco Rasgueando, por parte del guitarrista Juan Carlos Fernández, y un concierto homenaje a Manolo Sanlúcar.

Otros centros educativos de la ciudad también han dado protagonismo a esta celebración con distintas actividades, como las llevadas a cabo en CEIP San Lorenzo de Córdoba, donde dos bailaoras han ofrecido una clase magistral, o en el CEIP Los Califas, en el que unos 600 alumnos han participado en unas sesiones didácticas a las que han asistido estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria y estuvieron dirigidas por tres artistas cordobeses, que se centraron en dar a conocer a los más jóvenes el origen y la evolución del flamenco, así como los principales palos y compases.