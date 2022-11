El dramaturgo y guionista montillano Juan Carlos Rubio llevará este sábado por la tarde hasta las tablas del Teatro Garnelo de su ciudad natal la representación de En tierra extraña, una obra protagonizada por la cantante, compositora y actriz malagueña Diana Navarro.

La representación, que dará comienzo a las 19.30 de la tarde, permitirá disfrutar de un espectáculo que cuenta también con la participación de los actores Alejandro Vera y Avelino Piedad, que evocarán «un encuentro que nunca tuvo lugar pero que habría sido inolvidable» en la España de 1936, entre Concha Piquer, Federico García Lorca y el poeta sevillano Rafael de León.

En tierra extraña supone el debut teatral de Diana Navarro, quien se pone en la piel de Concha Piquer, acompañada por Alejandro Vera como Federico García Lorca y Avelino Piedad, en el papel de Rafael de León.

«La obra no juzga a sus protagonistas, sino que les ofrece un lugar de encuentro, de conciliación posible y necesaria entre posturas dispares, un tablero en el que esos tres personajes», detalla el autor montillano.

«Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano, él es el poeta más solicitado del momento y ella, la más famosa cantante de España», recoge la sinopsis de la obra, que añade que «ese encuentro debe producirse». De hecho, la artista, «acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Español de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto para proponerle que le escriba una canción».

El autor granadino acepta la invitación porque admira la voz de la cantante y porque desea conseguir nuevos ingresos.